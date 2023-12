Coppa del Mondo, Telemark: a Pinzolo dominio dello svizzero Michel

domenica, 17 dicembre 2023

Pinzolo (Trento) – Lo svizzero Nicolas Michel si aggiudica anche la seconda giornata di gare per la Coppa del Mondo Telemark a Pinzolo (Trento). Al secondo posto si è piazzato il francese Alexis Page e al terzo l’altro francese Noe Claye. Il secondo e terzo posto si sono invertiti rispetto alla prima giornata – quella di ieri – mentre lo svizzero è stato il mattatore della due giorni di gare in Val Rendena. Primo degli italiani Giacomo Bormolini, che gareggia con i colori dell’Asd Sporting Club Livigno, giunto settimo, mentre l’altro azzurro Raphael Mahlknecht, giunto quarto ieri, si è piazzato al 15° posto. Dominio francese in campo femminile con il successo di Jasmin Taylor.

Le gare di telemark, specialità sprint. si sono disputate sulle piste del Doss del Sabion, con campo base a Malga Cioca e fanno parte del circuito professionistico internazionale organizzato annualmente dalla Federazione internazionale sci (Fis). Tra gli specialisti che possono ambire alla Coppa del Mondo ci sono gli svizzeri, vincitori del massimo riconoscimento mondiale nella passata stagione quando Bastien Dayer e Martina Wyss, entrambi componenti del team elvetico, non solo si sono aggiudicati la “Coppa di cristallo” generale, ma pure le singole coppe di specialità: classico, sprint e sprint parallelo. Le due tappe di Pinzolo, l’organizzazione è a cura dell’Agonistica Campiglio Val Rendena.

CLASSIFICA MASCHILE

1 6 MICHEL Nicolas Telemark Moch Pa Ba 1:43.56 1:06.34 1:08.84 2:15.18

2 1 PAGE Alexis SC MORZINE AVORIAZ 1:47.05 1:08.87 1:09.52 2:18.39 +3.21

3 5 CLAYE Noe C.S samoens 1:45.09 1:12.76 1:10.35 2:23.11 +7.93

4 3 ALVEBERG Jacob Baekkelaget Sportsklubb 1:49.59 1:13.48 1:09.94 2:23.42 +8.24

5 15 SAUTTER Max TSV Eningen 1:48.05 1:12.48 1:12.54 2:25.02 +9.84

6 7 BENEY Romain Ski-Club Sion 1:47.57 1:13.63 1:11.55 2:25.18 +10.00

7 8 BORMOLINI Giacomo A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 1:48.54 1:13.42 1:12.19 2:25.61 +10.43

8 2 SILLON Theo S.C vosgien thann 1:47.98 1:12.52 1:15.97 2:28.49 +13.31

9 12 MUELLER Leonhard WSV Unterjoch 1:50.07 1:13.75 1:15.03 2:28.78 +13.60

10 13 REY Melvyn Cco Pra loup 1:53.17 1:16.11 1:15.87 2:31.98 +16.80

11 4 NABOT Elie U.S lamoura 1:13.89 1:19.00 2:32.89 +17.71

12 9 PETEX Charly CLUB DES SPORTS DE MERIBEL 1:48.61 1:16.83 1:16.32 2:33.15 +17.97

13 11 MOSSET Maxime Mouch Paba 1:17.76 1:16.15 2:33.91 +18.73

14 16 DANSEREAU Mikael Andre TELEMARK QUEBEC 1:54.43 1:17.29 1:16.93 2:34.22 +19.04

15 14 MAHLKNECHT Raphael SKI CLUB GARDENA – GROEDEN A.S 1:54.64 1:09.90 1:24.39 2:34.29 +19.11

CLASSIFICA FEMMINILE

1 36 TAYLOR Jasmin Multiglisse Les Houches-Servoz 41.21 1:15.44 1:15.44

2 31 TAN BOUQUET Argeline S.C. morillon 40.14 1:18.63 1:18.63 +3.19

3 34 CHAUCHEPRAT Laly Sc Passy varan 39.29 1:19.08 1:19.08 +3.64

4 32 ERIKSEN Goril Strom Baekkelaget SK 40.17 1:19.12 1:19.12 +3.68

5 40 BOURBON Camille SKI CLUB DE SAMOENS 40.36 1:19.60 1:19.60 +4.16

6 41 VERNET Maely Sc Morillon 41.09 1:20.86 1:20.86 +5.42

7 33 ERIKSEN Ella Strom 42.22 1:22.06 1:22.06 +6.62

8 38 LATHION Lea Arpettaz 41.47 1:23.09 1:23.09 +7.65

9 35 BJOERNSTAD KONOW Kaja Hagahogget Laamlag 41.70 1:23.26 1:23.26 +7.82

10 43 KESSLER Anne Katharina DAV Ueberlingen 43.88 1:23.34 1:23.34 +7.90

11 39 ARALDSEN Emma Hagahogget Laamlag 44.17 1:26.17 1:26.17 +10.73

12 42 WILLMANN Neva Lucia Telemark Plus e.V. 43.85 1:26.53 1:26.53 +11.09

13 48 STACHOWSKA Zuzanna ALPI CLUB Warszawa 45.54 1:28.26 1:28.26 +12.82

14 37 BERGE Maria Heggheim 46.47 1:30.06 1:30.06 +14.62

15 46 STRAKL Masa Telemark Klub kranj 45.49 1:31.32 1:31.32 +15.88