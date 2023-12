Coppa del Mondo, slalom a Madonna di Campiglio: Austria col tridente Schwarz, Matt e Feller

martedì, 19 dicembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Dopo aver occupato interamente il podio del primo slalom di Coppa del Mondo a Gurgl, la squadra austriaca si presenta alla Night Race di Madonna di Campiglio con l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca loro in Trentino dal 2017, quando si impose Marcel Hirscher.

Quando in una squadra nazionale viene meno un talento generazionale, un fenomeno di ogni epoca dello sport, il vuoto che lascia non è semplice da riempire. Lo sa bene l’Austria dello sci alpino, che a dispetto della sua sconfinata tradizione e di un movimento da sempre di grande profondità, non ha ancora trovato un atleta in grado di raccogliere il testimone lasciato, al termine della stagione 2019, dall’immenso Marcel Hirscher.

In questi anni il Wunderteam è riuscito, a varie riprese e con diversi protagonisti, a lanciare segnali importanti, il primo slalom della stagione 2023/2024 di Coppa del Mondo a Gurgl ha però visto l’Austria conquistare (per di più in casa) un risultato di grande significato: da anni, infatti, non si vedeva una stessa nazione conquistare i primi tre gradini del podio in uno slalom di Coppa del Mondo. A riuscirci sono stati, nell’ordine, Manuel Feller, Marco Schwarz e Michael Matt.

Dopo l’appuntamento saltato di Val d’Isere fra i rapid gates, il prossimo 22 dicembre a Madonna di Campiglio sarà la 3Tre a tastare il polso ai biancorossi, per capire se la squadra austriaca possa lasciare un segno profondo su questa stagione di Coppa del Mondo. D’altra parte, anche in Italia l’affermazione austriaca manca da diversi anni, esattamente dal 2017: a timbrare quella volta fu, nemmeno a dirlo, Marcel Hirscher.

Della top-3 di Gurgl, proprio Manuel Feller è l’unico a non aver mai provato il gusto del podio di Madonna di Campiglio. Marco Schwarz ci è salito due volte, nel 2015 dietro a Kristoffersen e Hirscher, e poi nel 2018, quando fu secondo dietro a Yule e davanti a Michael Matt. Il fratello di quest’ultimo, Mario, riuscì invece a conquistare la 3Tre nella stagione 2000.

“Sto molto bene, la stagione è iniziata col piede giusto – ha affermato Michael Matt – A Madonna di Campiglio voglio ritrovare la mia sciata, linee brevi e filanti che mi consentano di fare velocità quando affronto i pali. Sono già salito sul podio alla 3Tre e so cosa serve per essere veloce su una pista come il Canalone Miramonti”.

In effetti, il fratello d’arte sta ritrovando fluidità tra i pali snodati, caratteristica che non è mai mancata a Manuel Feller. Il 31enne tirolese è da sempre un funambolo dei rapid gates, ma sembra aver trovato anche la solidità che serve per competere con continuità ai massimi livelli.

Marco Schwarz è invece il più completo e poliedrico del tridente austriaco. Nato come slalomista, il 28enne di Villach conquistò il suo primo podio in Coppa del Mondo proprio a Madonna di Campiglio nel 2015, prima di affermarsi anche in gigante e nelle discipline veloci. Per gli addetti ai lavori è proprio l’austriaco il primo avversario di Marco Odermatt per la classifica generale di Coppa del Mondo.

“Mi sento in forma, molto a mio agio tra le porte dello slalom. Chiaramente le gare che sono saltate non facilitano l’avvicinamento ma probabilmente in questo modo sono riuscito a risparmiare preziose energie”, ha dichiarato Schwarz.

Lo sciatore carinziano da sempre spende belle parole per la 3Tre: “A Campiglio ho conquistato il mio primo podio in Coppa del Mondo. C’è sempre un’atmosfera speciale. La pendenza della pista e la gara in notturna fanno il resto: la 3Tre è fantastica”.

Il programma della 3Tre prevede per la giornata della vigilia di giovedì 21 dicembre musica e intrattenimento in Piazza Sissi a partire dalle 17, seguito dal tradizionale sorteggio dei pettorali alle 18.30 e dal Meet&Greet by UYN, partner di 3Tre Campiglio, con gli atleti in Piazza Brenta Alta.

Venerdì 22 dicembre, lo spettacolo con la 70esima edizione della 3Tre inizierà alle 17.45 con la prima manche dello slalom, seguita dalla seconda discesa alle 20.45 e da una serata all’insegna di musica e intrattenimento nella centrale Piazza Sissi. I biglietti per l’evento sono invece disponibili sul sito 3trecampiglio.it.