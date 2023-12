Coppa del Mondo di Telemark, Michel vince la prima giornata di gare a Pinzolo

sabato, 16 dicembre 2023

Pinzolo (Trento) – Lo svizzero Nicolas Michel si aggiudica la prima giornata di gare per la Coppa del Mondo Telemark in corso di svolgimento a Pinzolo (Trento). Superato il francese Noe Claye, completa il podio un altro transalpino – Alexis Page – precedendo l’azzurro Raphael Mahlknecht. Di seguito la classifica.

Lo sci con il tallone libero è il protagonista, oggi e domani, di questo inizio stagione invernale a Pinzolo, sulle piste del Doss del Sabion, dove si stanno svolgendo due tappe della Coppa del Mondo di telemark, specialità sprint. Le gare fanno parte del circuito professionistico internazionale organizzato annualmente dalla Federazione internazionale sci (Fis), con prima edizione tenutasi nel Duemila.

Dal punto di vista agonistico, tra gli specialisti che possono ambire alla Coppa del Mondo ci sono gli svizzeri, vincitori del massimo riconoscimento mondiale nella passata stagione quando Bastien Dayer e Martina Wyss, entrambi componenti del team elvetico, non solo si sono aggiudicati la “Coppa di cristallo” generale, ma pure le singole coppe di specialità: classico, sprint e sprint parallelo. Per le due tappe di Pinzolo, l’organizzazione è a cura dell’Agonistica Campiglio Val Rendena.

Inoltre, in questi stessi giorni, su iniziativa dell’associazione “Poeti dei monti-Telemark”, ritorna anche “Telemark & Food Experience”, un binomio di esperienze che si completano l’una con l’altra: l’opportunità di conoscere e imparare la tecnica del telemark da una parte; la possibilità di deliziare il palato assaporando piatti tipici locali cucinati dagli “chef delle Dolomiti”, con attenzione ai prodotti presidio Slow Food, Qualità Trentino e km zero in abbinamento ai vini Trentodoc, dall’altra. Il telemark, dopo il successo di “Telemark & Food Experience” ideato alcuni anni fa, con l’arrivo della Coppa del Mondo diventa un elemento distintivo del mese di dicembre a Pinzolo.

PROGRAMMA DELLA COPPA DEL MONDO

Domenica 17 dicembre

Dalle 8.45 alle 9.30 ricognizione degli atleti.

Ore 10.00 inizio prima manche.

Ore 12.00 inizio seconda manche.

Al termine della gara, premiazione degli atleti sulla pista.

CLASSIFICA

Rg Pet. Codice Cognome e nome Anno Nazione Tempi reali Penalità Tempi reali Penalità Tempi Scarto Punti

1 26 4510011 MICHEL Nicolas 1995 SUI 1:10.59 0+0 1:09.97 1+0 2:21.56 0,00

2 23 4190056 CLAYE Noe 1999 FRA 1:10.48 0+0 1:10.25 0+3 2:23.73 2.17 7,66

3 22 4190067 PAGE Alexis 2003 FRA 1:12.28 0+0 1:12.54 0+0 2:24.82 3.26 11,51

4 28 4290013 MAHLKNECHT Raphael 2001 ITA 1:11.56 0+1 1:10.99 0+3 2:26.55 4.99 17,63

5 27 4190053 SILLON Theo 1998 FRA 1:12.86 0+0 1:11.86 1+3 2:28.72 7.16 25,29

6 32 4200023 SAUTTER Max 2001 GER 1:13.41 0+0 1:13.74 1+1 2:29.15 7.59 26,81

7 21 4190055 NABOT Elie 1997 FRA 1:12.41 2+1 1:11.73 0+3 2:30.14 8.58 30,31

8 34 4190069 PETEX Charly 2002 FRA 1:12.35 0+0 1:12.79 3+3 2:31.14 9.58 33,84

9 31 4290014 BORMOLINI Giacomo 2003 ITA 1:13.09 0+3 1:12.88 0+3 2:31.97 10.41 36,77

10 25 4420125 ALVEBERG Jacob 2000 NOR 1:14.22 0+0 1:14.62 1+3 2:32.84 11.28 39,84

11 24 4510017 BENEY Romain 1997 SUI 1:13.79 3+3 1:14.16 2+0 2:35.95 14.39 50,83

12 33 4190065 REY Melvyn 2002 FRA 1:19.85 3+0 1:15.71 0+0 2:38.56 17.00 60,05

13 37 4510031 WALSER Timo 2005 SUI 1:17.46 2+3 1:16.39 1+0 2:39.85 18.29 64,60

14 38 4190073 PECCOUX Zian 2004 FRA 1:16.87 0+3 1:16.11 1+3 2:39.98 18.42 65,06

15 29 4510018 MOSSET Maxime 1998 SUI 1:15.21 2+4 1:14.92 3+4 2:43.13 21.57 76,19