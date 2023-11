Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio, Vinatzer: “3Tre, può essere il mio anno”

mercoledì, 15 novembre 2023

Madonna di Campiglio – La promessa di Alex Vinatzer: “3Tre, può essere il mio anno”. L’evento milanese dove è stata presentata la Classica di Madonna di Campiglio ha introdotto un weekend speciale per gli appassionati di sci, con l’apertura degli impianti nella Perla delle Dolomiti e il debutto stagionale della Coppa del Mondo Maschile con Alex Vinatzer, azzurro di punta della nazionale di slalom e atleta Red Bull, ospite d’onore della serata tenutasi all’Organics Skygarden dell’hotel Hyatt, nel cuore di Milano (nelle foto © Antonio Mastrangelo).

Per chi di notte sogna cime bianche, curve e neve fresca, la lunga attesa è finalmente terminata. Sabato 18 novembre sarà la giornata dell’attesissima apertura della stagione sciistica della SkiArea Madonna di Campiglio, con la Perla delle Dolomiti che si prepara quindi all’entrata in scena dell’inverno 2023/24. Fra i tanti che risponderanno presente al richiamo della prima neve, certamente ci saranno gli appassionati di Milano, una metropoli da sempre intensamente legata a Madonna di Campiglio da un vincolo di passione, tradizione e stili di vita.

“Madonna di Campiglio è una località ‘Where mountains meet humans’, capace di sintetizzare valori e diversità. Come da un punto di vista naturale siamo congiunzione fra la roccia calcarea delle Dolomiti di Brenta e il gruppo dell’Adamello e della Presanella, così Madonna di Campiglio sa coniugare in maniera inimitabile la vita montana e la vita mondana: proprio il tipo di incontro che celebriamo ogni anno nel nostro evento milanese, e che rinnoviamo nell’occasione di un grande evento come la 3Tre,” ha commentato il presidente di APT Madonna di Campiglio, Tullio Serafini.

“Il messaggio che vogliamo dare è quello di un territorio che sa offrire anche opportunità importanti di business, come dimostrano i tanti brand con cui collaboriamo, e da leggere e vivere dodici mesi l’anno: ci sono potenzialità ancora inesplorate,” ha confermato il direttore di Apt Madonna di Campiglio Matteo Bonapace.

Oltre che per il via della nuova stagione sciistica in Val Rendena, presentata dal direttore di Funivie Campiglio Bruno Felicetti e dal direttore di Funivie Pinzolo Gianni Baldessari, la cui più importante novità riguarda le piste da sci di Pinzolo con il rinnovo del rifugio Doss del Sabion e la sostituzione di una vecchia seggiovia con una nuova telecabina panoramica seguendo un progetto di ampio respiro che punta all’inserimento paesaggistico, alla sostenibilità ambientale, all’efficientamento energetico e al design in stile alpino, la data di sabato 18 novembre è cerchiata in rosso anche dagli appassionati della Coppa del Mondo maschile.