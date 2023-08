Controlli sulle strade del Garda e Val Rendena: sanzionati motociclisti

martedì, 29 agosto 2023

Riva del Garda (Trento) – Controlli stradali, i carabinieri di Riva del Garda hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, con particolare riferimento al flusso mototuristico. Malgrado la stagione estiva sia alle sue battute finali, il servizio effettuato ha evidenziato come, invece, i turisti su due ruote siano ancora ben presenti nella valle del Chiese ed in Val Rendena.

Il territorio della Compagnia, che si estende da Storo a Nago-Torbole e da Riva del Garda a Madonna di Campiglio, sia particolarmente appetibile agli appassionati che difatti durante tutto l’anno sono ben presenti: i controlli numericamente maggiori sono stati effettuati, questa volta, sulla statale 237 del Caffaro, la direttrice di Pieve di Bono-Prezzo e sulla statale 240 di Loppio e della Valle di Ledro, tra Storo e Ledro.

Nonostante il maltempo, sono stati controllati in totale 111 veicoli, di cui 31 motoveicoli e 80 autovetture, per un totale di 154 persone identificate provenienti dalle province di Brescia, Milano, Bergamo, Mantova e Cremona, ma anche da Germania, Austria, Svizzera e Belgio. In totale, le sanzioni amministrative ai motociclisti sono state 7 per la violazione di articoli che vanno dalle caratteristiche non conformi dei mezzi, ai dispositivi alterati, all’obbligo di circolare sulla propria carreggiata e alla mancanza di documenti necessari.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi fine settimana al fine di permettere a tutti i turisti e non un deflusso in piena sicurezza, assicurando così un approccio utile a privilegiare le politiche di prevenzione, in sinergia con le attività di controllo e con l’obiettivo della riduzione al minimo del numero e delle conseguenze degli incidenti stradali.