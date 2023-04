Controlli dei carabinieri ai motociclisti, il bilancio nella zona tra Garda e Campiglio

martedì, 25 aprile 2023

Riva del Garda – I Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, durante il fine settimana appena trascorso, hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo alla circolazione stradale.

Visto, l’approssimarsi della stagione estiva, ed il progressivo incrementarsi del traffico sul territorio dell’intera Compagnia (che va dalla Busa, fino a Madonna di Campiglio, passando per Storo e Tione), a partire dalle strade che costeggiano il lago di Garda, oltre ai laghi di Ledro e Tenno, fino ai passi montani apprezzati dai motociclisti provenienti dal nord Italia, ma anche da Germania ed Austria, la Compagnia ha impiegato le 14 Stazioni che presiedono il territorio di competenza, nonché il Nucleo Operativo Radiomobile, con l’impiego anche di carabinieri motociclisti.

Nel corso dell’attività, i militari hanno controllato 83 conducenti di moto, sanzionandone tre (in particolare un conducente aveva la patente scaduta ed una moto aveva la revisione scaduta).

Le attività di controllo proseguiranno per tutto il periodo estivo, con l’impiego dei motociclisti dell’Arma e saranno ulteriormente intensificati in occasione dei prossimi ponti festivi. Obiettivo primario dell’attività di controllo dei Carabinieri è cercare di ridurre il verificarsi di incidenti stradali, che possono essere anche molto gravi, quando coinvolgono le moto. Per tale motivo i Carabinieri invitano tutti i motociclisti ad avere una condotta di guida corretta e rispettosa delle regole.