Campioni in pista: Ducati presenta i team Moto Gp e Superbike 2023

domenica, 22 gennaio 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – “Campioni in pista“: Ducati arriva in Trentino, a Madonna di Campiglio, località partner Audi dal 2013, per presentare i team ufficiali MotoGP e Superbike 2023.

Dopo la favolosa stagione 2022, la migliore di sempre per le rosse di Borgo Panigale, l’appuntamento ai piedi delle Dolomiti di Brenta è fissato da oggi a martedì 24 gennaio. Tre giorni tra ospiti d’eccezione, incontri con i giornalisti, momenti ufficiali, anteprime mondiali e divertimento sugli sci.

In occasione di questo evento, promosso con il titolo “Campioni in Pista” e organizzato in collaborazione con Trentino Marketing e Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Ducati presenta sulla neve, per la prima volta in contemporanea, il Ducati Lenovo Team e il Team Aruba.it Racing – Ducati.

Da segnare domani – lunedì 23 gennaio – quando, alle ore 16 in piazza Sissi, ci sarà la presentazione ufficiale dei team ufficiali Ducati MotoGP e Superbike accompagnata da musica e intrattenimento. Saranno presenti Francesco Bagnaia, Campione del Mondo MotoGP 2022 e Alvaro Bautista, vincitore, sempre nel 2022, del titolo mondiale Superbike insieme ai loro rispettivi compagni di squadra Enea Bastianini e Michael Ruben Rinaldi, nella splendida cornice della “Regina delle nevi”.

La location, legata ad Audi da una solida partnership che dura da 10 anni e basata sulla condivisione di valori come rispetto per l’ambiente, passione per la montagna e voglia di superare i propri limiti per creare sempre le migliori performance sostenibili, a testimonianza della forte vocazione sportiva ha recentemente ospitato la suggestiva tappa di slalom maschile della Audi FIS Ski World Cup, l’appuntamento in notturna sulla 3Tre. Il legame tra Audi e Madonna di Campiglio prosegue quindi riconfermando l’impegno nel perseguire la stessa strada verso un futuro più sostenibile.