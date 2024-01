Campioni in pista a Campiglio, le novità del team Ducati. Serafini (Apt): “Evento unico per il territorio”

lunedì, 22 gennaio 2024

Madonna di Campiglio (Trento) – Campioni in pista, a Madonna di Campiglio è stato presentato il team Ducati con i piloti che nella stagione 2024 correranno in MotoGp, Superbike e la novità assoluta del motocross.

GLI INTERVENTI – Sul palco i piloti, l’amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali, manager e direttori sportivi della “rossa” di Borgo Panigale, Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, e il presidente di Apt (Azienda di Promozione Turistica) Tullio Serafini (nel video), che ha introdotto la manifestazione: “Questa è la seconda edizione di Campioni in pista e consente al nostro territorio di proporre un’azienda che è un’eccellenza a livello nazionale e internazionale”. Il presidente di Apt ha svelato i progetti per il futuro e il legame che da undici anni vede Madonna di Campiglio in una partnership con Audi. Un legame sottolineato da Fabrizio Longo che “sarà sempre più orientato a un rispetto dell’ambiente”.

Sul palco sono saliti loro – i piloti – partendo da Francesco Bagnaia, due volte Campione del mondo MotoGP, Enea Bastianini per il Ducati Lenovo Team, Michele Pirro, pilota collaudatore Ducati, Alvaro Bautista, due volte Campione del mondo WorldSBK e Nicolò Bulega, Campione del mondo WorldSSP, per l’Aruba.it Racing Team-Ducati, quindi Antonio Cairoli, nove volte Campione del mondo MX, e Alessandro Lupino, otto volte Campione italiano e vincitore del Motocross delle Nazioni 2021 insieme a Cairoli, che fanno parte del nuovo progetto Ducati.

L’ad di Ducati, Claudio Domenicali, ha detto: “Nel 2023 le nostre squadre hanno fatto un risultato pazzesco, è stato un fatto storico nel mondo delle moto, mai nessuno aveva vinto il titolo di Motogp e Superbike per due anni di fila, è un risultato che va consolidato”. “Abbiamo concluso una stagione – ha aggiunto durante la presentazione – che ci ha riempito tutti di orgoglio come Ducati e come italiani, è stato un risultato importante per tutta la Nazione”.

I PILOTI – “Il livello continuerà sempre ad alzarsi. Il fatto ce di Ducati in pista ce ne siano otto è una cosa a favore, ma anche a sfavore in certe situazioni. E anche le altre squadre hanno fatto step in avanti. La concorrenza e gli avversari, anche in casa, saranno tosti”, ha detto il campione del mondo MotoGp Francesco Bagnaia “In certe situazioni è meglio star tranquilli, lavorando bene si arriva comunque e quest’anno abbiamo una bella scimmia”.

Invece Enea Bastianini ha dichiarato: “Mi sono trovato bene sulla nuova moto. Sono molto carico, ho bisogno di fare test, l’anno scorso ne ho fatti pochi. Ho bisogno di cucirmi la moto su misura, mi sento pronto, sto bene fisicamente e anche quello incide”.

Dopo Bagnaia e Bastianini sono stati presentati anche i piloti World Superbike, il campione del mondo in carica Alvaro Bautista, Nicolò Bulega, Antonio Cairoli e Alessandro Lupino.

I piloti del Ducati Lenovo Team, insieme a quelli del team Aruba.it Racing – Ducati e del Ducati Corse R&D – Factory MX Team saranno presenti questo pomeriggio nel centro di Madonna di Campiglio, in Piazza Sissi, alle ore 17:00 per un saluto a tutti gli appassionati e tifosi accompagnati dall’intrattenimento offerto da Monster Energy.

Durante le giornate di Campioni in Pista, oltre a godersi le spettacolari piste da sci della Perla delle Dolomiti, i piloti proveranno anche le emozioni sulle quattro ruote partecipando all’Audi Driving Experience sul laghetto ghiacciato di Madonna in Campiglio

di Angelo Panzeri