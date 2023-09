Campiglio Dolomiti di Brenta: impianti aperti, outdoor e concerto di Carmen Consoli

giovedì, 14 settembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Impianti di risalita aperti fino al 15 ottobre. Il giallo intenso, un caldo arancione e un rosso infuocato accendono pian piano di colore e passione i paesaggi dell’Outdoor Area Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena che in questa fine estate regala ancora tante emozioni da vivere.

Prima di cedere definitivamente il passo all’autunno, infatti, l’Outdoor Area, che si sviluppa tra la Val di Sole e la Val Rendena, in Trentino, offre ancora tante occasioni per godersi qualche bell a escursione in montagna, fare esercizio all’aria aperta e partecipare a eventi culturali e musicali di assoluto rilievo (foto © Paolo Bisti).

Gli impianti di risalita saranno operativi fino al 24 settembre con alcune aperture straordinarie per eventi che si estenderanno fino al 15 ottobre 2023. Di seguito il dettaglio delle aperture:

la cabinovia 5 Laghi e Spinale a Madonna di Campiglio rimarranno operative fino al 17 settembre;

le cabinovie Daolasa (Folgarida Marilleva) sarà attiva fino al 24 settembre;

l’impianto Pradalago (Madonna di Campiglio) sarà operativo fino al 24 settembre: dopo questa data, vi saranno delle aperture straordinarie nei weekend successivi fino al 15 di ottobre, in occasione degli appuntamenti con Sapori Insoliti d’Autunno organizzati al rifugio Viviani;

la cabinovia Grostè (Madonna di Campiglio) sarà attiva fino al 24 settembre. Un’apertura straordinaria è prevista il 1° ottobre 2023 in occasione del concerto de I Suoni delle Dolomiti che avrà come protagonista Carmen Consoli.

Grazie a un grande lavoro di squadra e alla collaborazione con l’Apt di Madonna di Campiglio e l’Apt della Val di Sole, l’Outdoor Area, con l’apertura prolungata degli impianti di risalita, intende valorizzare e promuovere le settimane di inizio e fine stagione garantendo ai frequentatori e ai turisti della montagna vacanze più lunghe anche in questi periodi.

MUSICA E NATURA S’INCONTRANO NELLA OUTDOOR AREA

Si chiude nel meraviglioso palcoscenico naturale dell’Outdoor Area Campiglio Dolomiti di Brenta il festival I Suoni delle Dolomiti. Un appassionante connubio di musica e natura reso ancor più suggestivo dalle splendide Dolomiti di Brenta che fanno da scenografia all’evento.

Tre gli appuntamenti imperdibili in programma. Dopo aver già ospitato il 30 agosto scorso a Malga Brenta Bassa il concerto di Frida Bollani Margoni, il 22 settembre a mezzogiorno Sergey Malov animerà con la sua musica località Malga Vallesinella Alta. Un palco insolito per l’artista, abituato a suonare con orchestre quali la London Philharmonic, BBC Symphony, Sinfonica della Radio Bavarese, Filarmonica di Helsinki, Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Mosca, Tokyo Philharmonic.

Il 30 settembre, sempre a mezzogiorno, torna a I Suoni delle Dolomiti la Banda Osiris, accompagnata questa volta dall’Orchestra di fiati del Conservatorio F.lli Bonporti di Trento e Riva del Garda. In località Pradalago, i quattro musicisti e l’Orchestra racconteranno ‘Pierino e il lupo’, la celebre fiaba musicale di Sergej Prokof’ev, storia di un bambino che assieme ai suoi amici animali riesce a catturare un ferocissimo lupo.

Il 1° ottobre, infine, grande spettacolo con Carmen Consoli, che allo scoccare del mezzogiorno si esibirà in località Camp Centener, verde distesa che si apre sulla bellezza delle Dolomiti di Brenta. E qui la “cantantessa” – come lei stessa ama definirsi – calata nella magnifica natura del paesaggio saprà donare al suo repertorio una nuova veste.

INVERNO … PRONTI A RIPARTIRE CON TANTE NOVITÀ

La SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena guarda già all’inverno 2023-2024 ed è pronta a ripartire alla grande per una nuova straordinaria stagione con 60 impianti di risalita e 42 piste blu, 37 piste rosse e 21 piste nere: 150 chilometri di piste sci ai piedi sempre innevate e battute, fruibili con un unico skipass.

La messa in funzione degli impianti di risalita è prevista nella seconda metà di novembre, compatibilmente con la situazione neve e l’andamento delle temperature per l’attivazione del sistema di innevamento programmato.

A Pinzolo entrerà in funzione a dicembre la nuova telecabina 10 posti che andrà a sostituire la storica seggiovia 4 posti che da Prà Rodont giunge alla sommità del Doss del Sabion.

I listini prezzi sono già definiti e consultabili online sul sito Ski.it, dove si potrà anche acquistare lo skipass in base alla formula che più corrisponde alle esigenze di ogni sciatore: il costo dello skipass giornaliero e plurigiornaliero è, infatti, dinamico, con un prezzo vantaggioso che può essere scontato fino al 20% rispetto al ticket acquistato il giorno stesso. L’acquisto online include anche l’assicurazione “Skipass Protetto” che rimborserà lo sciatore per ben definiti motivi.

Torna Starpass: gli sciatori e gli snowboarder più affezionati non dovranno più prepagare gli abbonamenti stagionali a inizio stagione mentre gli sciatori occasionali potranno sciare liberamente e senza pensieri, avendo in tasca già il loro skipass. Starpass consente di pagare solo quello che si scia e prevede due soglie massime di spesa, accumulabili in tutte e tre le località della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta (Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo) e Pejo che permettono di ottenere uno sconto dell’80% sulle sciate successive, raggiunto il primo scaglione, e di sciare gratis al raggiungimento del secondo.

SETTIMANE PROMOZIONALI

La SkiArea ha attivato delle settimane promozionali esclusive per gli hotel convenzionati che offrono riduzioni sul prezzo di listino a seconda delle diverse stagionalità. Tutte le informazioni sulle aperture degli impianti, i costi e le modalità di acquisto degli skipass, le promozioni e le convenzioni attive sono reperibili sul sito Ski.it.