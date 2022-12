Sci, Coppa del Mondo a Campiglio: sorteggiati i pettorali. Felicetti: “Grande entusiasmo, in 20mila per la gara”

mercoledì, 21 dicembre 2022

Madonna di Campiglio (Trento) – Atmosfera delle grandi occasioni a Madonna di Campiglio (Trento) per lo slalom notturno di Coppa del Mondo, in programma domani, giovedì 22 dicembre. Nella Perla delle Dolomiti di Brenta, splendida nel suo manto imbiancato, grazie alle recenti nevicate, si attende il pubblico delle grandi occasioni per la gara di Coppa del Mondo e una grande prova da parte degli azzurri a digiuno da ben 17 anni. L’ultimo tricolore a sventolare a Madonna di Campiglio risale al 2005, con Giorgio Rocca. Secondo confronto stagionale fra gli assi dei rapid gates: gli azzurri proveranno a farsi valere dinanzi allo squadrone norvegese e al campione olimpico Noel.

LA VIGILIA – “C”è grande entusiasmo, sono attese 20mila persone per la gara che quest’anno non ha più restrizioni – afferma Bruno Felicetti (nel video), direttore generale della società Funivie Madonna di Campiglio – Gli appassionati e i turisti potranno godersi uno spettacolo sportivo unico, con una pista che da sempre esalta gli atleti”. “La speranza – prosegue Felicetti – è che gli azzurri possano centrare un risultato positivo”.

CANALONE MIRAMONTI – Il pubblico occupa un posto speciale nel cuore degli appassionati di sci, italiani e non solo. La classica di Madonna di Campiglio ha alle spalle una storia gloriosa, è il fascino di una gara immersa nel buio della notte, ma illuminata dai riflettori, impreziosita da un pubblico straordinario che scorta i campioni dello slalom lungo l’insidioso pendio e poi si unisce in una sola voce a sottolinearne trionfi e cadute.

I CAMPIONI – Il calore del tempio dello slalom italiano ha salutato e celebrato, negli anni, i più grandi campioni dello sci, da Colò a Klammer, da Thoeni a Gros, da Stenmark e Tomba a Rocca, fino ad arrivare al dualismo Hirscher-Kristoffersen e all’ultima edizione conquistata a sorpresa dal norvegese Sebastian Foss-Solevaag, con un colpo di scena proprio all’ultimissima porta. In uno slalom maschile che ancora fatica a trovare un padrone dopo l’addio alle competizioni di Marcel Hirscher, c’è però una squadra che, per qualità e quantità dei suoi interpreti, si posiziona in prima fila per una nuova notte di gloria. Si tratta, ovviamente, della Norvegia, che a Campiglio si presenta con gli ultimi due campioni della 3Tre, Foss-Solevaag ed Henrik Kristoffersen (che dopo i centri del 2015, 2016 e 2020 insegue un poker da leggenda), ma alle loro spalle soffia il vento dei più giovani connazionali Atle Lie McGrath e soprattutto Lucas Braathen, vincitore del primo slalom stagionale in Val d’Isere. Dietro gli scandinavi, imbattuti in Coppa del Mondo da 5 slalom consecutivi e vincitori di 7 degli ultimi 10 slalom disputati nel più importante circuito mondiale, ci sono il francese Campione Olimpico Clement Noel, che nel 2021 uscì all’ultima porta quando già sentiva il profumo del TrentoDoc, gli austriaci Manuel Feller e Johannes Strolz e gli elvetici Daniel Yule (due volte vincitore a Campiglio), Ramon Zenhäusern e Loic Meillard che sembrano gli atleti più accreditati per conquistare la Maglia Fulmine, prezioso simbolo riemerso dalla storia della 3Tre, di cui solo i re del Canalone Miramonti possono fregiarsi. Foto @Pentaphoto.

GLI ITALIANI – Più indietro nel pronostico gli italiani: reduce da un’uscita nel primo slalom in Val d’Isere e da un’inforcata nel gigante della Gran Risa che gli ha causato una lesione meniscale, Alex Vinatzer non ha ancora sciolto le riserve rispetto alla sua presenza nello slalom di domani.

Da non sottovalutare Tommaso Sala, i veterani Stefano Gross e Giuliano Razzoli, quest’ultimo reduce da qualche problema alla schiena, e l’altro giovane emergente della selezione italiana, Tobias Kastlunger, decimo in Francia dopo una bella seconda rimonta nella seconda manche.

IL PROGRAMMA – La 69sima edizione dello slalom notturno di Coppa del Mondo si prepara a infiammare il Canalone Miramonti, domani, con due manche (start alle 17.45 e alle 20.45) tra le più attese della stagione dello sci alpino. E non potrebbe essere altrimenti, vista la difficoltà del pendio, tra i più esigenti per lo slalom, e l’atmosfera magica di un evento illuminato dai riflettori e scaldato dalle migliaia di persone che si apprestano a restituire al Canalone la sua consueta cornice.

PETTORALI – START LIST

Il sorteggio dei pettorali della 69sima edizione della 3Tre, lo slalom notturno di Madonna di Campiglio in programma domani giovedì 22 dicembre, ha sorriso all’elvetico Loic Meillard, che si presenterà per primo al cancelletto del Canalone Miramonti alle 17.45.

A seguire toccherà al tedesco Linus Strasser e all’elvetico Daniel Yule, due volte vincitore alla 3Tre nel 2018 e nel gennaio 2020, mentre il tre volte re a Campiglio Henrik Kristoffersen e il più giovane connazionale, Lucas Braathen, vincitore del primo slalom della stagione in Val d’Isere, prenderanno il via rispettivamente coi pettorali 4 e 5, poco prima dell’austriaco Manuel Feller (6). Poco fortunato il Campione Olimpico Clement Noel che sarà alla partenza con il numero 7.

Il britannico Dave Ryding aprirà il secondo gruppo di merito con il pettorale 8, seguito da Tommaso Sala col numero 9. Pettorale 11 per il campione in carica Sebastian Foss-Solevaag. Poco fortunato Giuliano Razzoli, che prenderà il via con il numero 15, mentre Alex Vinatzer, in dubbio fino al pomeriggio di quest’oggi a causa del problema al menisco causato dall’inforcata nel gigante dell’Alta Badia, scatterà con il numero 18.

Tracceranno le due manche, in programma alle 17.45 e 20.45, l’allenatore degli austriaci Füss e il tecnico transalpino Brun.