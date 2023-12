Campiglio, azzurri pronti alla chiamata della 3Tre. Del Dio: “Stiamo bene, ora il risultato”

mercoledì, 13 dicembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di slalom Del Dio racconta sensazioni e aspettative in vista dello slalom notturno del 22 dicembre a Madonna di Campiglio. “Vinatzer più forte e completo, Sala in crescita, Razzoli e Gross veterani mai domi. Kastlunger? Ha la testa giusta”.

Alla vigilia di ogni edizione della 3Tre, da qualche anno a questa parte, la domanda che circola tra i tifosi di sci alpino in Italia è sempre la stessa: quando finirà il digiuno sul Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio, che attende un acuto azzurro da 18 anni e precisamente dal trionfo di Giorgio Rocca nel 2005?

Venerdì 22 dicembre, la squadra italiana guidata dal Direttore Tecnico Simone Del Dio ci riprova, consapevole di avere numerose carte da giocare. “I ragazzi stanno bene. Volevamo gareggiare in Val d’Isere per avere ulteriori riferimenti in vista della 3Tre ma purtroppo la gara è stata annullata. Chi disputa il gigante ha fatto attività e questo è molto importante, ma per gli slalomisti puri ovviamente è più difficile: per riprendere il feeling in vista di Campiglio, probabilmente parteciperemo agli slalom di Coppa Europa di Pozza di Fassa e di Obereggen”.

Deludente nella prima uscita in slalom a Gurgl, in Austria, Alex Vinatzer (foto © Pentaphoto) è la punta diamante della squadra italiana, nonché l’ultimo azzurro a salire sul podio della 3Tre con il terzo posto del 2020. “Alex ha sbagliato l’approccio a Gurgl: nella prima manche era un po’ bloccato, mentre nella seconda ha sciato più sciolto ma ha alternato sequenze eccellenti a errori evidenti. Tuttavia, è un atleta maturato, più forte e consapevole, e nei prossimi slalom ci attendiamo da lui un grande risultato”.

Nonostante tutti aspettassero Vinatzer, a Gurgl a portare alto il Tricolore è stato un altro atleta altoatesino, Tobias Kastlunger, dodicesimo con uno splendido secondo tempo di manche nella seconda discesa. “Tobias è un ragazzo che non sbaglia mai le seconde manche. Se riesce a qualificarsi, coglie sempre l’occasione. Dimostra di avere testa, tenacia e capacità di gestire le emozioni. Per lui è importante trovare continuità anche per scalare il ranking e partire con condizioni di pista migliori”.

Tra i delusi di Gurgl c’è anche Tommaso Sala, che dopo aver ben figurato nelle ultime stagioni ha avuto un avvicinamento complicato alla stagione 2023 a causa di un infortunio in allenamento. “Tommaso è arrivato a Gurgl con meno allenamento rispetto ai compagni, ma stava bene,” sottolinea Del Dio. “Si è messo troppa pressione addosso, voleva inseguire a tutti costi un risultato che poi non è arrivato. Tuttavia, sta facendo vedere un ottimo sci: deve essere più convinto, perché tecnicamente è uno slalomista di vertice”.

In una squadra azzurra bilanciata tra giovani rampanti e atleti più esperti, il trentino della Val di Fassa Stefano Gross (classe 1986) e Giuliano Razzoli (1984) ricoprono il ruolo dei veterani. “Ma sono due situazioni diverse – precisa Del Dio. – Gross sta bene e sta vivendo una seconda giovinezza. Razzoli ha qualche problemino fisico di troppo, però a Madonna di Campiglio è capace di tirare fuori sempre qualcosa di straordinario. Più passano le stagioni, più diventa difficile per loro, ma sono campioni veri, mai domi, che possono sempre sorprendere in positivo”.

“In generale, se tutti si aspettano tanto da noi è perché abbiamo tutte le carte in regola per centrare un grande risultato. Gareggiare a Campiglio dev’essere un onore e non un peso: per un italiano è un po’ come Schladming per gli austriaci, una gara mitica e uno degli slalom più belli e sentiti di tutta la Coppa del Mondo”, ha concluso il Direttore Tecnico della squadra italiana.

Il programma della 3Tre prevede per la giornata della vigilia di giovedì 21 dicembre musica e intrattenimento in Piazza Sissi a partire dalle 17, seguito dal tradizionale sorteggio dei pettorali alle 18.30 e dal Meet&Greet by UYN, partner di 3Tre Campiglio, con gli atleti della Nazionale Italiana in Piazza Brenta Alta.

Venerdì 22 dicembre, lo spettacolo con la 70esima edizione della 3Tre inizierà alle 17.45 con la prima manche dello slalom, seguita dalla seconda discesa alle 20.45 e da una serata all’insegna di musica e intrattenimento nella centrale Piazza Sissi. I biglietti per l’evento sono invece disponibili sul sito 3trecampiglio.it.