Calcio, risultati Torneo Eusalp: la finalissima sarà Lombardia-Piemonte

sabato, 17 giugno 2023

Tione di Trento – Dopo il trionfo di dodici mesi fa della Lombardia, il Trofeo Eusalp rimarrà nell’Italia nordoccidentale: nella finalissima prevista domani alle ore 11 al Centro sportivo Sesena di Tione di Trento, infatti, sarà il Piemonte Valle d’Aosta a sfidare i campioni in carica, oggi passati a valanga sul Friuli Venezia Giulia. I piemontesi, invece, nel confronto con la Baviera, hanno incassato la prima sconfitta del proprio cammino, ma sono stati salvati dalla vittoria della Rappresentativa di Bolzano e quindi dalla classifica avulsa.

Quello che doveva essere il big match del girone A non ha mai avuto storia: troppo netta la superiorità della Lombardia nei confronti di un Friuli Venezia Giulia, che era obbligato a vincere, ma che sul sintetico di Ponte Arche ha terminato il match con un pesante fardello di sette reti sul groppone. I campioni in carica hanno cominciato a premere fin da subito col solito Domnitei, per poi passare in vantaggio al 9′ grazie ad una deviazione vincente di Gordon su lunga rimessa laterale da destra. Il raddoppio è da cineteca: Auci dall’angolo destro dell’area ha fatto partire una gran parabola, che si è insaccata dopo aver sbattuto sotto l’incrocio dei pali. Una nuova incornata di Gordon ha poi siglato il tris, con i giochi chiusi definitivamente nella ripresa da capitan Domnitei, partito in posizione dubbia.

Il gol della bandiera di Madi, su suggerimento di D’Angelo, la doppietta di Ferretti (rigore e tocco sotto a scavalcare il portiere) e il guizzo finale di Carminati sono poi serviti solamente per le statistiche.

Dopo due sconfitte si guadagna la consolazione della finale per il 5° posto la Liguria, che a Creto ha superato la Rappresentativa del Cpa di Trento con i gol di Durante e Scala. La squadra di casa è quindi spedita alla finale per il 7° posto contro il Veneto, unica squadra che ha chiuso i gironi a quota zero.

Decisamente più equilibrata la lotta in vetta al girone B. Il Piemonte Valle d’Aosta, dopo le due vittorie nei primi due impegni, ha rischiato grosso: a Caderzone Terme la Baviera si è infatti imposta grazie all’incornata di Amberger, seguita nella ripresa dal provvisorio pari di Peradotto e dallo spunto di Weidlich, reti che hanno regalato tre punti amari al team tedesco, relegato infatti al terzo posto dalla differenza reti negli scontri diretti. La compagine piemontese è stata salvata anche dal nuovo successo della Rappresentativa di Bolzano, che con un gol per tempo firmati Gamper e Baratella ha messo all’angolo il deludente Veneto, in rete solamente in pieno recupero con Zanotelli.

Il match per il titolo sarà quindi il “derby del Ticino”, preceduto alle 9 dalle tre finaline ospitate da Creto (Friuli Venezia Giulia – Cpa Bolzano per il terzo posto), Ponte Arche (Liguria – Baviera per la quinta piazza) e Caderzone Terme (Cpa Trento – Veneto per il settimo posto). Dopo la finalissima, spazio alle premiazioni con i saluti delle autorità e l’arrivederci al 2024.

I risultati della terza giornata

Girone A: Liguria – Trento 2-0; Friuli Venezia Giulia – Lombardia 1-7

Classifica: Lombardia 9, Friuli Venezia Giulia 4, Liguria 3, Trento 1

Girone B: Bolzano – Veneto 2-1; Piemonte VdA – Baviera 1-2

Classifica: Piemonte VdA, Bolzano e Baviera 6, Veneto 0

Il programma delle finali (domenica)

Finale 7°/8° posto: Cpa Trento – Veneto (ore 9, a Caderzone Terme)

Finale 5°/6° posto: Liguria – Baviera (ore 9, a Ponte Arche – Comano Terme)

Finale 3°/4° posto: Friuli Venezia Giulia – Cpa Bolzano (ore 9, a Creto – Pieve di Bono-Prezzo)

Finalissima: Lombardia – Piemonte (ore a 11, a Sesena – Tione di Trento)