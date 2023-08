“Bondone in strada”, quando un intero paese diventa palcoscenico: l’iniziativa del weekend

venerdì, 11 agosto 2023

Bondone – Sabato 12 e domenica 13 agosto torna “Bondone in strada“, un’iniziativa nata per animare le strade, i vicoletti e le piazze di uno dei Borghi più belli d’Italia, che per l’occasione verranno allestite con particolari addobbi, fatti a mano dai volontari.

Il piccolo borgo affacciato sul lago d’ldro si trasformerà in un grande palcoscenico con una nuova ed entusiasmante edizione, che vedrà le esibizioni di artisti di respiro internazionale, per una due giorni, in cui le piazze, le strade e i vicoli del paese saranno protagonisti di un grande evento, unico in Trentino e si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando artisti provenienti da tutto il mondo che si esibiranno “on the road” a tu per tu con migliaia di spettatori.

Acrobati, equilibristi, trampolieri, giocolieri e clown porteranno il pubblico a vivere emozioni indimenticabili e lo spettacolo di chiusura con percussioni e fuoco sarà un momento davvero magico.

Tra i principali artisti si potrà assistere alle esibizioni di Mr Dyvinetz, uno dei pochi al mondo a sapersi muovere sulla ruota cyr; Katastrofaclown con magie e bolle di sapone, il duo Mano a Mano, che vi trasporterà in un mondo onirico in cui gli oggetti sfuggono alla gravità e i corpi la sfidano; le improvvisazioni e la clownerie di Agro The Clown ed infine, Rulas Quetzal, un messicano “azteca”, che utilizzando strumenti musicali e rituali della sua cultura crea un rito che ha come attore principale il fuoco.

Un evento, quindi, all’insegna del talento, che dimostra come un piccolo borgo incastonato tra le montagne ricerchi fortemente dei momenti di aggregazione, di incontro di tutta una comunità che contemporaneamente si apre anche ad un pubblico disposto ad arrivare fin lassù, per condividere un’esperienza culturale di alto livello, possibile grazie alla forte sensibilità che accomuna tutta la comunità.

È interessante notare come durante l’estate, sul territorio da Madonna di Campiglio al lago d’Idro, si svolgano due festival dove la cultura è protagonista assoluta, e siano entrambi situati in piccoli borghi montani, dove per arrivare si deve volerlo. Sia dal Festival Montagne Racconta tenutosi a luglio, sia da Bondone in Strada fuoriesce quindi un territorio, dove la qualità dell’esperienza e la sensibilità che si respira tra le vie dei borghi, nonché il coinvolgimento e l’orgoglio dei paesani, fanno da richiamo per un pubblico molto attento a proposte di qualità e pregio.