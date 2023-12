Bistrò e ristorante gourmet: al Doss del Sabion l’eccellenza trentina

martedì, 26 dicembre 2023

Pinzolo (Trento) – Bar, bistrò e ristorante gourmet, il rifugio Doss del Sabion è stato trasformato, nel contesto dei lavori per la realizzazione della nuova telecabina, ed è una grande attrazione per turisti e sciatori. La struttura è accessibile tramite scale mobili alla stazione di arrivo della telecabina e domina l’intera Val Rendena. Dal locale e dalla terrazza le vista è impareggiabile su Dolomiti di Brenta, Adamello e Presanella.

Ampi gli spazi per un momento di ristoro ammirando il panorama, così è stato realizzato il nuovo bistrò, con servizio ai tavoli per tutti i clienti in un ambiente completamente nuovo, moderno e accogliente. C’è anche una rivisitazione storica, con immagini degli anni ’60 e ’70. Sulla terrazza, servita da chiosco dedicato, c’è la possibilità di pranzare “all’aria aperta”. Il restyling del rifugio è stato realizzato nell’ottica di efficientamento energetico, riduzione delle emissioni e contenimento dei consumi.

“Abbiamo pensato alla ristrutturazione di questo rifugio che si trova a 2100 metri in un’ottica di valorizzazione del rifugio, mantenendone da un lato la parte montana e dall’altro esaltandone la sua collocazione a 2100 – spiega il responsabile del ristorante gourmet Doss del Sabion, Daniele Bertolini (nel video) -. Abbiamo pensato ad una proposta enogastronomica è innovativa”. “In questo locale – prosegue Bertolini – i turisti possono godersi la vacanza in un posto splendido e vivere un’esperienza unica”.

Bistrò e ristorante gourmet, all’avanguardia esteticamente, sono un unicum integrato con l’intervento sulla nuova telecabina e richiama gli aspetti geologici caratteristici del territorio. Il ristorante offre un’esperienza esclusiva, con ampie vetrate e un panorama mozzafiato che si ritroverà nella proposta gastronomica con al centro la valorizzazione di prodotti locali.

E’ presente anche uno spazio dedicato alla degustazione vini, con le eccellenze del territorio trentino.

di Angelo Panzeri