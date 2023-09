Anno record per Funivie Pinzolo: approvato bilancio d’esercizio e di sostenibilità

sabato, 16 settembre 2023

Pinzolo (Trento) – L’assemblea ordinaria degli azionisti di Funivie Pinzolo Spa ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30 aprile 2023 e il primo Bilancio di Sostenibilità di Funivie Pinzolo. Inoltre – durante l’assemblea che si è svolta al PalaDolomiti di Pinzolo alla presenza del sindaco Michele Cereghini, dell’assessore provinciale al Turismo Roberto Failoni, del presidente del Parco Naturale Adamello Brenta Walter Ferrazza e del direttore della Cassa Rurale Marco Mariotti – il presidente della società Roberto Serafini ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto che entrerà in funzione con la stagione invernale.

BILANCIO D’ESERCIZIO – L’assemblea si è aperta con il presidente Roberto Serafini che, dopo aver salutato i presenti e ringraziato le autorità ha sottolineando come gli investimenti degli ultimi anni sull’impianto d’innevamento siano stati indispensabili nella scorsa stagione per garantire l’ottima sciabilità e l’apertura dell’asse del collegamento già ad inizio stagione.

Sono stati successivamente presentati i dati relativi ai proventi del traffico netti, passaggi e primi ingressi che hanno permesso di affermare che la stagione 2022/2023 è stata per Funivie Pinzolo la stagione migliore di sempre.

Sono stati successivamente presentati i dati relativi ai proventi del traffico netti, passaggi e primi ingressi che hanno permesso di affermare che la stagione 2022/2023 è stata per Funivie Pinzolo la stagione migliore di sempre.

Ecco i risultati del bilancio d’esercizio di Funivie Pinzolo Spa chiuso al 30 Aprile 2023:

– Proventi del traffico totali: 12.164.525 euro (+30,58% rispetto all’esercizio 2021/2022);

– Margine lordo (Ebitda): 3.545.811 euro (2.355.172 euro nel 2021/2022)

– Margine netto (Ebit): 1.781.941 euro (618.581 euro nel 2021/2022)

– Risultato d’esercizio netto 1.285.833 euro (1.489.253 euro nel 2021/2022)

– Totale passaggi impianti 3.194.549 (+21,15% rispetto all’esercizio 2021/2022)

– Totale primi ingressi invernali: 267.671 (+23,53% rispetto all’esercizio 2021/2022)

Questo risultato – ha sottolinea Roberto Serafini – è stato condiviso anche con le società di Funivie Madonna di Campiglio e Folgarida Marilleva che insieme a Funivie Pinzolo si presentano sul mercato unite come “Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole e Val Rendena”. “Una scommessa – ha spiegato Serafini – che dopo 10 anni si può affermare vincente”. Sono stati presentati i dati relativi all’attività promo – commerciale che hanno evidenziato nella stagione 2022/2023 il ritorno della clientela straniera ed i dati relativi ai processi di digitalizzazione, che vedono Funivie Pinzolo e la Skiarea tra le società più attente a questi nuovi canali di vendita.

BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ – Il presidente Roberto Serafini ha poi passato “il testimone” a Gianni Baldessari, che da un anno riveste il ruolo di Direttore Genarale di Funivie Pinzolo.

Dopo aver riassunto velocemente il percorso “sulla strada della sostenibilità” intrapreso dalla società passato attraverso la Certificazione Ambientale Uni En ISA 14001:2015, la Certificazione Si Rating e il raggiungimento della Neutralità Carbonica, il direttore ha presentato ai soci il primo Bilancio di Sostenibilità della Funivie Pinzolo Spa. Prima di passare alle slide riassuntive che hanno evidenziato l’impegno ambientale, sociale ed economico di Funivie Pinzolo il direttore ha voluto sottolineare come l’obiettivo che i soci fondatori si erano posti nel lontano 1968 ovvero quello di contribuire al progresso economico della Val Rendena con l’incremento del turismo, oggi deve passare attraverso una gestione responsabile e sostenibile del proprio business.

GLI INTERVENTI – Sono poi intervenuti il dottor Bonetti per la relazione della Società di Revisione e il dottor Saiani per la relazione del Collegio Sindacale che ha voluto personalmente ringraziare il presidente e la società per il lavoro svolto insieme negli ultimi 12 anni.

Gli interventi riservati ai soci e agli invitati si sono aperti con l’Assessore provinciale al Turismo Roberto Failoni che ha sottolineato quanto sia importante per le valli del Trentino il lavoro degli impianti a fune, con il vice presidente di Funivie Pinzolo e Sindaco di Pinzolo Michele Cereghini che ha indicato come il lavoro di squadra del territorio sia imprescindibile per lo sviluppo futuro e il presidente del Parco Naturale Adamello Brenta Walter Ferrazza che ha posto l’attenzione sulla “nuova stagione” di collaborazione tra Parco e società impianti.

Infine ha preso la parola il direttore della Cassa Rurale dottor Marco Mariotti che ha ricordato come da sempre l’istituto di credito ha creduto nella società e come grazie agli importanti investimenti in atto si può guardare al futuro con ottimismo.

L’assemblea dei soci ha approvato ad unanimità il Bilancio d’esercizio, la relazione del Presidente e il bilancio di Sostenibilità.

L’ordine del giorno prevedeva la nomina del Collegio Sindacale che rimarrà in carica per i prossimi 3 esercizi che sarà composto dal presidente Lorenzo Poli, i sindaci effettivi Marco Polla e Mauro Cominotti ed i sindaci supplenti Paola Cereghini ed Elisa Carli.