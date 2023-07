Amichevole di lusso a Pinzolo, il Torino batte 2-0 la FeralpiSalò

sabato, 22 luglio 2023

Pinzolo (Trento) – Pubblico della grandi occasioni al centro sportivo Pineta di Pinzolo (Trento) dove nel pomeriggio si sono affrontati Torino e FeralpiSalò, con i primi che da lunedì si stanno allenando nella località turistica della Val Rendena, mentre i secondi hanno avviato la preparazione nella Valle del Chiese.

In 1500 hanno assistito alla partita di calcio, presenti Giuseppe Pasini, patron della FeralpiSalò con l’intera dirigenza, quindi i dirigenti del Torino, il presidente e il direttore di Apt Madonna di Campiglio, Tullio Serafini e Matteo Bonapace, il sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini, rappresentanti delle associazioni delle località dell’Alta Val Rendena.

La sfida è finita 2-0 per il Torino, con un gol per tempo: al 40′ con un’azione personale di Schuurs e all’89’ con una giocata di Savva. Una gara vera per circa un’ora ed entrambe le formazioni hanno colto un palo, pregevole l’azione al 12′ di Verdi del Torino con la palla che si è stampata sul palo e al 36′ il gran tiro da fuori area di Pietrelli della FeralpiSalò che ha colpito il palo. Al termine i due allenatori, Juric e Vecchi si sono dichiarati soddisfatti di quanto visto in campo dopo una settimana di preparazione.

IL TABELLINO

Torino-FeralpiSalò 2-0 (1-0)40′ Schuurs (T), 89′ Savva (T)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic (46′ Gemello); Zima (58′ Bayeye), Schuurs (58′ N’Guessan), Buongiorno (58′ Rodriguez); Singo (58′ Bellanova), Ilkhan (58′ Silva), Ilic (58′ Gineitis), Vojvoda (58′ Dembele); Seck (58′ Savva), Verdi (58′ Ciammaglichella); Sanabria (58′ Pellegri). A disposizione Popa, Brezzo, Dellavalle, Antolini. Allenatore Juric.

FeralpiSalò (4-3-2-1): Pizzignacco (46′ Minelli); Bergonzi (66′ Verzeletti), Ceppitelli (46′ Di Gennaro), Pilati (46′ Bacchetti), Tonetto (66′ Giorgi); Zennaro (46′ Franzolini), Carraro (72′ Gualandris), Di Molfetta (72′ Gyla), Pietrelli, Da Cruz (66′ Armati), Butic (46′ Guerra). A disposizione: Ferretti, Musatti, Compagnon. Allenatore: Vecchi

Arbitro: Perenzoni. Assistenti: Mondin, Ceolin. IV: Bonacina

