A Pinzolo l’Eroica Ski Alp Val Rendena-Trofeo Massimo Nella: il programma

Pinzolo – Dopo essere slittata di una settimana a causa delle condizioni meteorologiche e dell’ingente quantità di neve caduta, è proseguita per tutta la settimana la definizione dei dettagli della Ski Alp Val Rendena – Trofeo Massimo Nella che si terrà domani sul Doss del Sabion per iniziativa dell’Alpin Go Val Rendena, l’associazione che, presieduta da Matteo Campigotto, è punto di riferimento nell’organizzazione di importanti eventi legati allo sci alpinismo oltre ad annoverare, tra le proprie fila, atleti molto forti dello sci alpinismo.

Un grande lavoro preparatorio è stato compiuto, in questi giorni, dai tracciatori che, tenendo conto della neve presente sui versanti in quota e della garanzia di massima sicurezza per i partecipanti, ha definito due percorsi pronti ad accogliere gli iscritti al raduno cronometrato aperto a tutti, compresi i concorrenti che vorranno indossare un costume storico, particolarità, questa, che conferisce un carattere originale e definisce l’identità dell’Eroica Ski Alp Val Rendena.

Domani, dalle 7 alle 8.30, è previsto il ritrovo concorrenti al Paladolomiti (piazzale San Giacomo, Pinzolo) dove ci sarà una golosa colazione per tutti e saranno consegnati i pettorali e il sempre molto atteso pacco gara. Alle 8.30 ci si trasferirà in telecabina a Prà Rodont (1.530 m slm) dove è fissata, alle 9, la partenza. Il traguardo è stabilito al Doss del Sabion (2.100 m slm) dove ci sarà un aperitivo/ristoro preparato dalla famiglia Nella. Anche a metà strada, in località Madonnina (1.830 m slm) ci sarà un ristoro. Per il pranzo, previsto per le 13, si ritornerà a Pinzolo, al Paladolomiti dove si terranno, alle 14.30, le premiazioni.

Il costo di iscrizione è di 30 euro (15 euro per i ragazzi/e nati/e dopo il primo gennaio 2008).

Le iscrizioni sono ancora aperte fino ad oggi sul sito www.alpingo.it e domani, dalle 7 alle 8 del mattino, direttamente al Paladolomiti di Pinzolo.