La giunta provinciale a Madonna di Campiglio: “Sostegno alle comunità, turismo fiore all’occhiello”

Madonna di Campiglio (Trento) – Il presidente Fugatti e gli assessori accolti nella località “cogestita” dai Comuni di Pinzolo e Tre Ville. Al centro le strategie di sviluppo: “Un’area trainante per tutto il turismo provinciale”.

“Grazie per l’invito a svolgere la Giunta qui sul vostro territorio. La seduta fuori porta è l’occasione per incontrarsi di persona e affrontare da vicino le tematiche ritenute prioritarie dalle comunità. Ciò di cui discutiamo oggi, a Madonna di Campiglio che è un fiore all’occhiello per il Trentino, l’immagine stessa del turismo di qualità di cui abbiamo bisogno. Su questa strada occorre continuare a investire. Gli interventi adottati in questa legislatura, penso al tema dei Bandi qualità per le strutture, vanno in questa direzione. Al centro ci sono poi anche le tematiche infrastrutturali. In estate ad esempio daremo avvio cantieri della variante di Pinzolo, già aggiudicata, mentre Ponte Pià sarà assegnata a breve. Migliorare e rendere più sicuri i collegamenti è un modo per rispondere ad una delle priorità indicata dagli Stati generali della montagna, cioè avvicinare le valli al fondovalle e favorire l’accessibilità anche turistica”, così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che oggi è stato accolto assieme agli assessori a Madonna di Campiglio, da una nutrita presenza della comunità della Val Rendena e delle Giudicarie. Presenti, tra i tanti, i sindaci di Pinzolo, Michele Cereghini, e di Tre Ville, Matteo Leonardi, per fare gli onori di casa visto che “insieme” amministrano la località che è la perla del turismo provinciale.

“Avere tutti i colleghi di Giunta a Campiglio è importante – queste le parole dell’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni – perché sappiamo quanto recarsi sul territorio sia la migliore modalità per toccare con mano le tematiche d’interesse e le eventuali criticità, provando a trovare soluzioni. Madonna di Campiglio e la val Rendena rappresentano un ambito di eccellenza per tutto il turismo trentino, che in questa fase sta facendo risultati importanti. Siamo certi che guardando alla stagione estiva potremo cercare di fare ancora di più. Ecco perché è importante essere qui e discutere di strategie e temi strategici, compreso gli investimenti, la mobilità, le infrastrutture, i servizi”.

Parole ascoltate dai primi cittadini di Tre Ville e Pinzolo, che hanno ringraziato la Giunta provinciale per la presenza e sottolineato l’esigenza di lavorare per un territorio che è certamente una punta di diamante ma che comunque necessita di attenzione in quanto comunità. “Siamo un esempio di due amministrazione che riescono a gestire questa bellissima località, un’eccellenza del Trentino, che è anche ‘paese’, centro abitato. Pertanto ha bisogni di infrastrutture, di servizi” è il messaggio di Leonardi e Cereghini: “L’auspicio è che Campiglio possa confermarsi come l’eccellenza che è e che merita di rimanere”.

All’accoglienza hanno partecipato oltre ai sindaci di Pinzolo e Tre Ville i primi cittadini della val Rendena, i rappresentanti delle autorità e delle numerose realtà associative del territorio: carabinieri, polizie locali di Pinzolo e Giudicarie, vigili del fuoco volontari, soccorso alpino della guardia di finanza, alpini, associazioni trasporto infermi di Pinzolo e Campiglio, Regole di Spinale e Manez e della Asuc di Fisto, Apt Campiglio Dolomiti, Pro loco, associazioni dei commercianti e degli albergatori, Funivie di Pinzolo e di Campiglio, oltre al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Val Rendena Giuseppe Prigiotti.