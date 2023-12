3Tre, Snow Control positivo: il Canalone Miramonti è pronto per la Coppa del Mondo di Sci. Anche Bormio si prepara

mercoledì, 13 dicembre 2023

Madonna di Campiglio – A seguito dell’esito positivo dello snow control di mercoledì 13 dicembre, la FIS ha dato ufficialmente il via libera in vista della 3Tre numero 70. Lo slalom notturno di Coppa del Mondo si svolgerà il prossimo venerdì 22 dicembre sull’iconica pista del Canalone Miramonti (prima manche: 17.45, seconda manche: 20.45).

Non restano quindi che gli ultimi giorni di fervidi preparativi in vista di un’edizione attesissima: Madonna di Campiglio si prepara ad accogliere il grande pubblico in pista, e a presentarsi con il suo volto migliore davanti alle telecamere di Infront Sport & Media, che produrrà e distribuirà in tutto il mondo le immagini di “The Night Slalom”. In Italia la 3Tre verrà trasmessa in diretta da Rai ed Eurosport.

“Abbiamo lavorato per costruire una base solida”, ha spiegato il Direttore di Pista Adriano Alimonta. – “Le temperature e il tasso di umidità ci hanno aiutato a trattare adeguatamente il manto nevoso. Nella giornata di giovedì 14 è in programma la barratura, e cercheremo di sfruttare le giornate più fredde per completare il lavoro e offrire una 3Tre da vivere col fiato sospeso, dalla prima all’ultima porta, dal primo all’ultimo pettorale.”

Gli atleti affronteranno la 3Tre con soltanto un altro slalom speciale nelle gambe, peraltro andato in scena a Gürgl (Austria) il 18 novembre scorso. Con la cancellazione dello slalom di Val-d’Isère (Francia) si arriverà a Madonna di Campiglio con poche risposte sui valori in campo fra i pali snodati.

L’elvetico Daniel Yule, vincitore della passata edizione, e il norvegese Henrik Kristoffersen proveranno a guadagnarsi un posto speciale nella storia della 3Tre. Entrambi andranno alla caccia del quarto successo a Madonna di Campiglio e del secondo posto in solitaria nel ranking all-time comandato dal leggendario Ingemar Stenmark, con 5 affermazioni in slalom. Tuttavia, i due favoriti non dovranno sottovalutare la classe del Campione Olimpico Clement Noel e gli austriaci che hanno ritrovato vigore in slalom, dominando in casa a Gurgl con la vittoria di Manuel Feller e davanti a Marco Schwarz e Michael Matt.

In casa Italia, grande attesa per l’altoatesino Alex Vinatzer, che con il miglior piazzamento in carriera in gigante a Val-d’Isère ha dimostrato di essere in buone condizioni. Tobias Kastlunger vorrà sicuramente confermare quanto di buono mostrato nello slalom di Gürgl, concluso con una grande rimonta nei top 15. Anche il campione Olimpico Giuliano Razzoli, il trentino Stefano Gross e Tommaso Sala sono pronti a dare tutto davanti al pubblico di casa.

Il programma della 3Tre prevede per la giornata della vigilia di giovedì 21 dicembre musica e intrattenimento in Piazza Sissi a partire dalle 17.00, seguito dal tradizionale sorteggio dei pettorali alle 18.30 e dal Meet&Greet by UYN, partner di 3Tre Campiglio, con gli atleti in Piazza Brenta Alta.

Venerdì 22 dicembre, lo spettacolo con la 70sima edizione della 3Tre inizierà alle 17.45 con la prima manche dello slalom, seguita dalla seconda discesa alle 20.45 e da una serata all’insegna di musica e intrattenimento nella centrale Piazza Sissi. I biglietti per l’evento sono invece disponibili sul sito 3trecampiglio.it

Proseguono senza sosta i preparativi sulla Stelvio in vista della due giorni di Coppa del Mondo

La Stelvio si sta vestendo a festa per accogliere nel migliore dei modi gli uomini jet. Proseguono infatti senza sosta e senza nessun intoppo i lavori di preparazione della pista Stelvio di Bormio che, tra una quindicina di giorni, ospiterà la tappa post natalizia di Coppa del Mondo di sci alpino maschile organizzata da FISI con la collaborazione della Fondazione Bormio (che curerà gli eventi e l’hospitality) e il supporto di Regione Lombardia.

Due gli appuntamenti previsti sulla pista della località dell’Alta Valtellina: giovedì 28 dicembre si incomincia con la classica discesa libera mentre il giorno successivo, venerdì 29, sarà la volta del SuperG. Due gare di altissimo livello che permetteranno ai migliori velocisti del mondo di scatenarsi e di far sfoggio delle loro capacità su una delle piste più amate da loro e uno dei tracciati più difficili al mondo. Una pista che fra due annetti o poco più ospiterà le prove di sci alpino maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oltre a quello di scialpinismo.

La neve, scesa copiosa anche la scorsa settimana, ha permesso di avere una Stelvio completamente innevata, da cima a fondo, e di imbiancare il panorama che ora è da vera…. cartolina invernale. I lavori sulla pista Stelvio coinvolgono un gran numero di volontari che, in questi giorni, stanno terminando il posizionamento delle reti di protezione e dei teli di scorrimento, necessari per garantire la sicurezza necessaria per ospitare le gare di Coppa del Mondo. I 2 chilometri di reti di sicurezza A, come ha ricordato in sede di presentazione dell’evento il direttore di gara della Cdm di Bormio Massimo Rinaldi, sono già state posizionate mentre si sta completando l’opera coi 18500 metri di reti B e coi 5000 metri di reti C. Grande anche il lavoro degli uomini della SIB (Società Impianti Bormio) che, grazie anche alle basse temperature, riescono a produrre la neve necessaria per riuscire ad allestire una Stelvio fantastica e pronta, come ogni anno, a prendersi i (meritati) applausi dagli uomini jet, in primis, e, in generale, da un po’ tutti gli addetti ai lavori. Sono già iniziate, intanto, le procedure di accredito per i numerosi operatori della comunicazione che seguiranno da vicino le gare e anche per gli atleti, i tecnici e lo staff delle squadre nazionali.