lunedì, 13 novembre 2023

Trento – Zimbarboch, una settimana dedicata alla minoranza linguistica cimbra afferma a pieno titolo il proprio ruolo e lancia un’iniziativa aperta alla cittadinanza per conoscere da vicino la sua cultura e il legame profondo tra uomo e natura che la caratterizza.

Dal 20 al 24 novembre, infatti, si terrà “Zimbarboch”, la prima settimana dedicata alla minoranza cimbra che si presenta nel capoluogo, al centro della vita sociale e culturale della comunità trentina.

Dal tema della convivenza fra uomo e animale, alla presenza di personalità illustri del mondo accademico ed etnografico, fino ai laboratori per grandi e piccini sulle fiabe di tradizione cimbra, «Zimbarboch» sarà l’occasione per tutti gli interessati di informarsi e conoscere una lingua e una cultura in forte pericolo di scomparsa, molto vicina a noi eppure non abbastanza nota.

Il primo appuntamento, con la presentazione dell’iniziativa, si terrà lunedì 20 novembre 2023, alle ore 18, presso la libreria Ancora di via Santa Croce a Trento.

La settimana è organizzata dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e dall’Istituto Culturale Cimbro/Kulturinstitut Lusérn in collaborazione con il Comune di Luserna e con il Servizio Minoranze Linguistiche della PAT.

All’appuntamento di lunedì 20 saranno presenti il presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Isacco Corradi, il direttore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn Willy Nicolussi Paolaz, il rappresentante cimbro dell’Autorità per le Minoranze Matteo Nicolussi Castellan e il responsabile dello Sportello linguistico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Andrea Nicolussi Golo.

Il programma proseguirà il 21 novembre con “Convivenze uomo animale tra i cimbri” con Ermenegildo Bidese, il 22 novembre “Il prete dei Castagnari” monologo di e con Alessandro Anderloni, 23 novembre presentazione traduzione poesie “La terra più del paradiso” con Andrea Nicolussi Golo e Roberta Dapunt e il 24 novembre “Fiabe della tradizione cimbra” con Marialuisa Nicolussi Golo.