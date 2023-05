Wired Next Fest Trentino: programma degli eventi a Rovereto

giovedì, 4 maggio 2023

Rovereto (Trento) – Tutto pronto per il Wired Next Fest Trentino, in programma sabato 6 e domenica 7 maggio a Rovereto (Trento). Wired Next Fest è il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali organizzato da Wired Italia. Un’anteprima del Wired Next Fest Trentino è prevista già domani sera – venerdì 5 maggio – al Teatro Zandonai, con il concerto di Dardust, il pianista della nuova generazione tra i più ascoltati al mondo, in uno show unico con pianoforte e quintetto d’archi.

Talk, workshop, concerti animeranno Rovereto e i suoi palazzi. Anche oltre 20 realtà commerciali della città – ristoranti, gelaterie, negozi e bar – parteciperanno attivamente al Wired Next Fest Trentino, non solo decorando le proprie vetrine con i colori della kermesse, ma anche attraverso iniziative appositamente create per l’occasione come menù, aperitivi e dj set. Inoltre, il 6 maggio, l’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici del Trentino proporrà un’edizione speciale della passeggiata “Il chilometro delle meraviglie” rivolta al pubblico del Wired Next Fest.

Ricordiamo che l’accesso a tutti gli eventi, fino a esaurimento posti, è gratuito previa registrazione sul sito: https://eventi.wired.it/wnf23-rovereto/home.

Come partecipare al Wired Next Fest Trentino

L’ingresso al Wired Next Fest Trentino è gratuito su registrazione (https://eventi.wired.it/wnf23-rovereto/begin). La registrazione permette di accedere, fino a esaurimento posti, a tutti i talk e agli incontri del 6 e del 7 maggio che si tengono presso il Teatro Zandonai, Piazza Malfatti e Palazzo del Bene.

Per il concerto di Dardust, i workshop e le masterclass invece, poiché i posti sono limitati, è necessaria un’iscrizione puntuale all’evento e, nel caso fossero esauriti i posti, ci si può iscrivere alla lista d’attesa. Nel caso in cui qualcuno degli iscritti al concerto, a uno dei workshop o delle masterclass non si presentasse, sarà fatto entrare chi è in lista d’attesa, in base all’ordine di arrivo. Gli iscritti riceveranno una email da conservare con la conferma dell’iscrizione e un QR code che servirà a sbrigare le pratiche all’ingresso.

Per i talk e conferenze, invece, come anticipato sopra, è sufficiente la registrazione generale sul sito dell’evento. In questo caso l’accesso non prevede una priorità ed è regolato dalla capienza dei luoghi dove si svolgono interviste e panel.

Gli exhibit e le esperienze da non perdere

La città ospiterà un festival diffuso fatto di incontri, exhibition, live performance, workshop, laboratori, area gaming, e molto altro. Via Roma, Corso Bettini, come anche l’area delle ex-scuole Damiano Chiesa, saranno le aree dedicate alla formazione, all’impresa e al gioco con un forte accento sul divertimento per ragazzi, famiglie e bambini, con l’obiettivo di valorizzare i videogiochi come momento di scambio. Tutte le proposte saranno fruibili da coloro che vorranno visitare gli stand durante le due giornate del festival. Sarà possibile interagire con macchine ad alta tecnologia come simulatori di guida, visori di realtà aumentata, giochi a premi con l’uso di scanner 3d, stampanti 3D e bracci robotici.

Rovereto si prepara

Moltissimi i locali nel centro storico di Rovereto che organizzeranno momenti musicali con dj set, tra questi il Rainbow Sushi 2.0, il Bar Centrale, La Caffetteria Bontadi e il Bar la Piazzetta. Ma la proposta però non si ferma qua, ecco l’elenco dei locali dove sarà possibile trovare menù e aperitivi a tema “Wired Next Fest”: Snack Bar Stella d’Italia, Gelateria Cherry, Osteria Del Pettirosso, Ristorante Pizzeria El Raminel, Loco’s Bar, Locanda al Castello, Stappomatto Food Drink & More, Caffè al Portico, Caffè Gambrinus, Storie di Latte, Forno Di Pitagora, Ristorante Il Doge, Ristorante Pizzeria Tema, Pasticceria Andreatta, Caffe’ De Min, Trattoria Bellavista, Bar Pub Tentazioni, Bar Teatro e Ilbardiverso.

Il chilometro delle meraviglie – Rovereto, dalle origini alla contemporaneità

Il 6 maggio l’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici del Trentino, in collaborazione con Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto e Fondazione Caritro, propone un’edizione speciale della passeggiata “Il chilometro delle meraviglie”, rivolta al pubblico del Wired Next Fest. Esperienza che permetterà di conoscere la storia di Rovereto – dal ‘400 ai fasti della Rovereto settecentesca – dal quartiere di Santa Maria al Mart. Il punto di ritrovo è Piazza Podestà, davanti al Comune di Rovereto alle 10. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/425JqTq

Il Wired Next Fest Trentino è organizzato da Wired Italia in partnership con la Provincia autonoma di Trento – Assessorato Sviluppo Economico, Ricerca, Lavoro, Trentino Marketing e Trentino Sviluppo ed in collaborazione con il Comune di Rovereto e l’Università di Trento. Insieme alla redazione di Wired Italia, hanno contribuito alla costruzione del palinsesto la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa – IPRASE, il MUSE – Museo delle Scienze e la Fondazione Hub Innovazione Trentino.