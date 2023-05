Wired Next Fest Trentino: due giorni di eventi internazionali a Rovereto

sabato, 6 maggio 2023

Rovereto (Trento) – Al teatro Zandonai di Rovereto (Trento) la cerimonia inaugurale di Wired Next Fest Trentino, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, del sindaco di Rovereto Francesco Valduga, del delegato del Rettore per la Terza Missione dell’Ateneo dell’Università di Trento Alberto Montresor e del direttore di Wired Italia Federico Ferrazza.

Tanti gli appuntamenti di questi due giorni, per un festival davvero internazionale che, con ospiti italiani ed internazionali, pone il Trentino, con i suoi enti di ricerca, le sue industrie e le sue start up, al centro di una rete internazionale. Fra questi l’appuntamento fra l’assessore Spinelli, il presidente di Confindustria Trento Manzana e il presidente di Fbk Resta.

Di un momento di orgoglio per il Trentino e per il mondo della ricerca ha parlato in apertura il presidente Fugatti: “Il Trentino ha sempre avuto nel suo dna la volontà di essere all’avanguardia, ha sempre riservato un’attenzione speciale alla ricerca, all’innovazione. Sarà un mese importante, questo per la nostra provincia perché, in tema di futuro, ci aspetta a breve il Festival dell’economia; ecco attraverso questi momenti – ha concluso il presidente – vogliamo immaginare il futuro, come sarà nell’economia, nella tecnologia e nell’innovazione”.

“Il Trentino, con i suoi enti di ricerca, i suoi poli tecnologici, l’Università e le sue industrie all’avanguardia, è al centro di relazioni internazionali – ha aggiunto l’assessore Spinelli – una rete virtuosa che, questa bellissima iniziativa, mette in luce e ci aiuta a ragionare su come la tecnologia possa essere utile all’uomo. Questo festival rappresenta un’occasione importante anche per i nostri giovani che hanno risposto con entusiasmo, collaborando strettamente con le imprese, con l’industria e l’economia in un circolo virtuoso di idee e formazione”.

E se il direttore del Wired Next Fest, Ferrazza ha posto in luce la forte e positiva risposta di Rovereto alle proposte del Festival, il sindaco Valduga ha evidenziato come sia necessario mettere in connessione il passato con il futuro, per mettere in campo “un nuovo Umanesimo, ovvero la capacità di restare umani”, e questo anche attraverso “la divulgazione e la relazione fra le persone”.

Infine il delegato del rettore Montresor ha evidenziato le importanti relazioni fra il territorio, gli studenti, gli enti di ricerca e di cultura, oltre che con le imprese locali, ricordando che proprio al Festival c’è uno degli esempi di collaborazione fra giovani e imprese, una macchina elettrica, completamente sviluppata e progettata dagli studenti dell’Università degli studi di Trento.

Il Wired Next Fest Trentino è organizzato da Wired Italia in partnership con la Provincia autonoma di Trento – Assessorato Sviluppo Economico, Ricerca, Lavoro, Trentino Marketing e Trentino Sviluppo ed in collaborazione con il Comune di Rovereto e l’Università di Trento. Insieme alla redazione di Wired Italia, hanno contribuito alla costruzione del palinsesto la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa – IPRASE, il MUSE – Museo delle Scienze e la Fondazione Hub Innovazione Trentino.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito: https://eventi.wired.it/wnf23-rovereto/home