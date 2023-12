Winter Tour Valle dei Segni: 20 ciaspolate e raduni di scialpinismo

mercoledì, 27 dicembre 2023

Breno (Brescia) – Prende avvio l’edizione 2023/2024 del Winter Tour Valle dei Segni, che raggruppa ciaspolate e raduni di sci d’alpinismo che si svolgono da fine dicembre a metà marzo sulle montagne della Valle Camonica, con 20 manifestazioni in 17 Comuni.

L’anno si chiude con la Fiaccolata tra antiche vie di Incudine domani venerdì 29 dicembre e la 5^ Ciaspulenta di Saviore dell’Adamello il giorno dopo, sabato 30 dicembre.

All’Epifania sarà protagonista la 18^ Fiaccolata Volano-Cimbergo, mentre il giorno dopo si terrà il 22° Raduno scialpinistico Paspardo-Colombè.

Il 14 gennaio toccherà alla Ciaspolaro, mentre il 21 gennaio saranno due le proposte: la Caspo Bles di Vione e il Raduno scialpinistico del Piz Tri di Malonno, giunto alla 29esima edizione. L’ultimo appuntamento di un gennaio intenso sarà la traversata Ono-Schilpario, domenica 28.

Come al solito c’è attesa per la manifestazione che attira sempre migliaia di partecipanti, ovvero la Caspolada al chiaro di luna di Vezza d’Oglio, programmata per il 3 febbraio.

Il raduno Scialpinistico della Valle di Lozio il 4, la Passeggiata con la luna di Croce di Salven di Borno il 10 e la Ciaspolata al chiaro di luna nella Valle di Lozio il 17 proseguiranno il programma di febbraio.

Doppio appuntamento il 18 febbraio con due Raduni scialpinistici storici: quello della Valgrigna, 29esima edizione, e quello in Val di Corteno, 27esima edizione. Andando all’altro capo della Valle Camonica non mancheranno la Ciaspalot di Pisogne, il 24 febbraio, e la Ciaspolando sotto il Muffetto di Montecampione il 2 marzo.

Il 3 marzo appuntamento con un altro classico dell’inverno camuno, il 34° Raduno scialpinistico del Mortirolo. A Corteno il 10 si terrà la Caspolata nelle Valli di Sant’Antonio, mentre le nevi del Tonale a marzo ospiteranno la Caspogustando il 9 marzo e il Luna Rally, 28^ Raduno in notturna, il 16 marzo.

Verrà riproposto, dopo il successo della scorsa edizione, il contest “Gira Raduni”: basterà scaricare la tessera da far timbrare ad ogni uscita a cui si prenderà parte. A fine rassegna, con almeno sei timbri, si avrà diritto ad un gadget e si potrà partecipare alla premiazione conclusiva con estrazione a premi. La novità di quest’anno sarà il pass per due persone per partecipare gratuitamente a tutti gli eventi di Winter Tour 2024/2025.

“Il Circuito Winter Tour, che inizierà a fine 2023 e proseguirà nei mesi invernali del 2024, si caratterizza come proposta di riferimento del panorama sportivo e turistico della Valle Camonica. La Comunità Montana crede fortemente in questo circuito e continua a investire su di esso”, dichiara l’assessore allo Sport della Comunità Montana, Massimo Maugeri, sottolineando: “In tanti hanno stanno dimostrando apprezzamento per Winter Tour, così come è stato per Valle dei Segni Mountain Cup: mi auspico che questi eventi attirino sempre più fruitori e appassionati, perché la Valle Camonica diventi sempre di più la Valle dello Sport”.