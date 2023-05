Windsurf, i risultati della terza giornata della Coppa del Mondo PWA a Torbole

venerdì, 12 maggio 2023

Torbole – A Torbole, sul Garda Trentino, terza giornata della tappa italiana di Coppa del Mondo PWA Slalom, caratterizzata ancora una volta dalla pioggia e dalle regate iniziate prima delle 8 per sfruttare il vento da nord, che solitamente soffia sull’alto lago la mattina presto, anche in condizioni perturbate. E così è stato: per i riders un’altra levataccia e 8 heat disputate dai maschi (quarti di finale) in condizioni abbastanza buone sui 12-13 nodi e ancora tavole foil protagoniste. L’organizzazione, affidata al Circolo Surf Torbole in collaborazione con il Circolo Vela Torbole, location per gli eventi collaterali alle gare, ha pensato ai minimi dettagli per i regatanti pro, che stanno animando le acque del lago: a pochi metri dall’acqua i migliori della ranking mondiale fanno base con le proprie attrezzature negli appositi gazebo posizionati fronte lago, davanti alla sede del Circolo Surf Torbole, che in questi giorni di pioggia sono stati preziosi.

Dal punto di vista agonistico la situazione è la seguente: il secondo tabellone slalom, tecnicamente “elimination ladders”, è arrivato oggi con una batteria di semifinale già formata (qualificati tra gli 8 l’italiano Dal Pont e il già Campione del Mondo Mortefon), mentre la hit di quarti di finale in cui erano in gara tra gli altri il locale e atleta del Circolo Surf Torbole Bruno Martini e il vincitore di giovedì Cousin, è stata interrotta per mancanza di vento. A questo punto sabato si ripartirà da questa batteria di quarti di finale, che sceglierà nei primi 4 i semifinalisti, che dovranno poi vedersela con i 4 già qualificati, tra cui l’italiano e vice-campione del mondo Matteo Iachino, il campione del mondo Rutkowski, il francese Merceur e l’olandese Vonk, mattatore della One Hour Classic dello scorso anno.

Nonostante le previsioni ancora molto variabili, se non perturbate, sabato sembra possa esserci il famoso vento da sud, delizia per tutti i surfsti, che in questi giorni di pioggia è arrivato nel primo pomeriggio, ma sempre troppo debole per poter regatare.

La manifestazione è resa possibile grazie alle Istituzioni che hanno supportato la realizzazione dell’evento: Garda Dolomiti nel suo Presidente Silvio Rigatti, Trentino Marketing nella persona di Maurizio Rossini, il Comune di Nago-Torbole nella persona del sindaco Gianni Morandi e con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, con l’assessore alla Promozione, Sport e Turismo Roberto Failoni. Federazione Italiana Vela, PWA e World Sailing Special event gli enti istituzionali sportivi/tecnici. Sabato prima possibile partenza alle ore 9:45, con skipper’s meeting alle 9.

Info, classifiche, riders, cronaca