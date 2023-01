Weekend dell’Epifania, ricco programma di appuntamenti sull’Alpe Cimbra

giovedì, 5 gennaio 2023

Folgaria – Ultima parte delle festività natalizie nel comprensorio sciistico dell’Alpe Cimbra: mille emozioni tra natura, sport e relax. Tanti appuntamenti da non perdere:

Venerdì 6 gennaio 2023

Folgaria – Fondo Piccolo

FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI



Neve e fuoco, un binomio capace di affascinare grandi e piccini e di rendere la magia una realtà sull’Alpe Cimbra. Una magia realizzata dai maestri di sci delle scuole sci e snowboard di Folgaria e Lavarone… cala il silenzio e nel buio della sera, tutti con lo sguardo sulla pista ad ammirare i maestri esibirsi in coreografie, incroci incredibili, serpentine ritmiche…sono tantissimi i maestri che danzano sulla neve illuminati solo dalla calda luce delle fiaccole. Fondo Piccolo ore 17,30. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Folgaria

CONCERTO NATALIZIO DEL CORO MARTINELLA CON IL CORO JUST MELODY

Concerto natalizio del Coro Martinella di Serrada insieme al Coro Just Melody dell’Alt. Della Vigolana presso la Chiesa San Lorenzo di Folgaria alle ore 21. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Lavarone

IL MERCATINO DI NATALE DI LAVARONE

Nella splendida cornice del centro storico di “Bertoldi veci” troverete la terza edizione del “Mercatino di Lavarone”, organizzato dalla Pro Loco di Lavarone. Oggi in programma musica itinerante per concludere e festeggiare assieme l’ultimo giorno di apertura del Mercatino di Natale di Lavarone. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Sabato 7 gennaio

Folgaria

CONCERTO DEL MINICORO DI ROVERETO

I bambini del Minicoro di Rovereto canteranno per voi in Piazza Marconi a Folgaria dalle ore 17. Non perdere l’esibizione di questi giovani cantanti che con impegno e passione hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Folgaria

CIASPOLATA AL TRAMONTO

Vivi l’emozione che solo una ciaspolata in notturna sull’Alpe Cimbra in Trentino sa regalarti! Accompagnati dai maestri di sci assaporeremo la magia della notte e del cielo stellato, godremo della calma e della purezza della natura e scopriremo gli angoli più nascosti di Passo Coe: una vera favola invernale! Ritrovo a Passo Coe alle ore 17. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Lavarone

FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI

Neve e fuoco, un binomio capace di affascinare grandi e piccini e di rendere la magia una realtà sull’Alpe Cimbra. Una magia realizzata dai maestri di sci delle scuole sci e snowboard di Folgaria e Lavarone… cala il silenzio e nel buio della sera, tutti con lo sguardo sulla pista ad ammirare i maestri esibirsi in coreografie, incroci incredibili, serpentine ritmiche…sono tantissimi i maestri che danzano sulla neve illuminati solo dalla calda luce delle fiaccole. Lavarone ore 18.30. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Domenica 8 gennaio

Folgaria

NIGHT RIDE: FAT BIKE IN NOTTURNA

Un’esperienza unica sull’Alpe Cimbra: il buio, il silenzio, la notte. Si sente solo lo scricchiolio della neve sotto le grosse ruote della nostra Fat Bike, i frontalini illuminano il percorso e l’atmosfera si fa magica. Ore: 16.30 Luogo: Eghel Pause – Passo Coe. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

ESPOSIZIONE DI PRESEPI ARTIGIANALI DI GUARDIA. Lungo le vie del paese e in chiesa, dal 24 dicembre al 15 gennaio 2023.

CASCATA ILLUMINATA A GUARDIA. illuminazione del sentiero e della Cascata dell’Hoffentol dalle 16.00 alle 19.00. Dal 26 al 29 dicembre e dal 3 al 6 gennaio.

LAVARONE

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto dal 27 al 31 dicembre e dal 2 all’8 gennaio, con orario 10-16. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org. Possibili variazioni al programma di apertura in caso di condizioni atmosferiche avverse

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

ESPOSIZIONE DI PRESEPI a Chiesa, Gionghi, Cappella e Bertoldi dal 24 dicembre al 6 gennaio.

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

LUSÉRN

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA

Aperto dal 26/12/2022 all’ 08/01/2023 con il seguente orario: dalle 10.00 alle 12.30 – dalle ore 14.00 alle 17.00 (ad eccezione del 01/01/2023 che sarà aperto solo il pomeriggio).

Info tel. 0464 789638 – info@lusern.it www.lusern.it