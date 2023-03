Weekend della Fraglia Riva tra vela-terapia e i festeggiamenti per i 95 anni

mercoledì, 29 marzo 2023

Riva del Garda – Nel corso del prossimo weekend la Fraglia Vela Riva ospiterà i seguenti eventi:

Seminario sulla vela-terapia (1 aprile, 9-17)

La vela-terapia è nata come piano di reinserimento sociale per adolescenti considerati soggetti a rischio e gli eccellenti risultati ottenuti hanno favorito l’estensione di progetti simili dedicati a vari ambiti sociali finanche alla terapia per l’autismo e le altre disabilità mentali.

La pratica sportiva intesa come strumento di inclusione sociale e di cittadinanza attiva (così come definita dalla Commissione Europea nel Libro Bianco per lo Sport) migliora la motivazione verso programmi di riabilitazione, verso la socializzazione e la solidarietà tra partecipanti. Navigare a vela rappresenta uno strumento del tutto peculiare per le pratiche riabilitative delle persone affette da disabilità mentali, il cui punto critico é legato alla difficoltà di stabilire relazioni con se stessi, con il proprio corpo e con il mondo esterno.

Il seminario intende fare il punto dello stato dell’arte della Vela-terapia attraverso un inquadramento teorico-clinico e lo scambio di esperienze.

“Festeggiamo il compleanno della Fraglia Vela Riva” (2 aprile, 16.30-18.30)

L’evento sarà molto importante per la Fraglia Vela Riva, perché rappresenta un’occasione unica per celebrare 95 anni di passione per la vela e condividerla con atleti, soci e tutti coloro che amano questo sport. Sarà un momento di festa e di unione per i membri e gli amici del sodalizio rivano.

Durante l’evento, si avrà la possibilità di ripercorrere la storia della Fraglia attraverso filmati e letture. Inoltre, i partecipanti avranno il privilegio di ascoltare interventi di relatori che parleranno della loro esperienza nella vela e del loro rapporto con la Fraglia, arricchendo il bagaglio di conoscenze e di emozioni.

Per rendere ancora più speciale questa occasione, ci saranno anche intervalli musicali che accompagneranno l’evento, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

In sintesi, l’evento rappresenterà un momento di celebrazione e di condivisione tra i soci di Fraglia, un’occasione per ripercorrere la storia del circolo, per divertirsi e per vivere la passione per la vela tutti insieme.