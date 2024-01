Volontario allontanato dal carcere di Trento, sconcerto e reazioni

mercoledì, 31 gennaio 2024

Trento – Il presidente della Acli Luca Oliver chiede un incontro con la direzione della Casa Circondariale per chiedere chiarimenti e lumi sulle prospettive future dell’istituzione.

“Apprendiamo con sconcerto e profondo rammarico – afferma Luca Oliver (nella foto), presidente Acli trentine – la notizia del mancato rinnovo dell’autorizzazione ad entrare nel carcere di Trento, in quanto “persona non gradita”, comunicata a Piergiorgio Bortolotti, infaticabile promotore di iniziative in favore dell’integrazione dei soggetti più deboli, animatore della fraternità don Dante Clauser di Calceranica e membro del Consiglio provinciale delle Acli”.

“Assieme a tutto il movimento aclista – prosegue – intendo in questo momento rappresentare una civile protesta nei confronti di una decisione che penalizza ingiustamente il lavoro di una persona che per oltre 10 anni ha lavorato in carcere a fianco dei detenuti, nel pieno rispetto delle autorità preposte alla sorveglianza e dei responsabili della struttura, operando in modo trasparente e costruttivo al fine di creare le migliori condizioni di vivibilità, formazione e ravvedimento all’interno dell’istituzione e per facilitare la piena integrazione di queste persone al rientro nella società”.

“Senza questo fondamentale apporto, – aggiunge – testimoniato dall’impegno di Non solo dentro, il trimestrale redatto da Piergiorgio con i detenuti e le detenute in collaborazione con APAS (Associazione Provinciale di Aiuto Sociale) e il settimanale diocesano Vita Trentina; il percorso di formazione ed integrazione risulterà oggettivamente più difficile per tutti. Non comprendiamo questa decisione e chiediamo per questo un incontro urgente con la Direzione della Casa Circondariale anche in relazione dell’impegno riservato dalle ACLI nei confronti di questa struttura tramite il lavoro di altri volontari e il servizio del Patronato portato avanti in collaborazione con APAS. Invitiamo inoltre la società trentina, le associazioni e le istituzioni ad accendere i riflettori sul valore della presenza del volontariato all’interno del carcere e a promuovere tutte le iniziative possibili per avvicinare la comunità alle persone che vivono la condizione di detenuto/a affinché questa transitoria esperienza non sia vissuta come una punizione, ma come un’occasione di cambiamento, costruzione di nuove relazioni e crescita personale”.

“È necessario pertanto – conclude Oliver – sostenere tutte le iniziative e le proposte volte all’umanizzazione della detenzione e per questo le ACLI esprimono tutta la loro solidarietà, riconoscenza e vicinanza nei confronti di Piergiorgio Bortolotti e del suo operato”.