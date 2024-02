Volontariato a Trento: il racconto della studentessa Caterina Papa

lunedì, 26 febbraio 2024

Trento – Nell’anno del volontariato a Trento sono numerose le testimonianze e i racconti. Tra questi Caterina Papa (foto © Alexander Lagumina) stu26dentessa fuori sede che da Perugia si è trasferita a Trento, dove frequenta il corso di laurea magistrale in Economia. I suoi hobby sono tanti, dalle passeggiate in montagna al ricamo, dalla pittura all’ukulele, il principale però è lo scoutismo, dove fa la volontaria come capo compagnia.

Dove fai volontariato?

Faccio volontariato all’interno degli scout Cngei di Trento, nel gruppo Trento2.

Quando e come hai iniziato la tua attività di volontariato?

Sono negli scout praticamente da sempre, da quando ho 8 anni, sono cresciuta con gli scout e tra scout. A livello metodologico nella realtà dello scoutismo è poi previsto che quando raggiungi una certa età devi scegliere se a tua volta educare, sotto forma di attività volontariato, o prendere altre strade. Io mi sono sentita di voler ridare ai ragazzi tutto quello che avevo ricevuto grazie allo scoutismo e sono quindi diventata capo scout. Come capo compagnia mi occupo della fascia d’età dei ragazzi più grandi, tra i 16 e i 18 anni. È molto interessante perché a quell’età i ragazzi vogliono scontro e confronto, per questo mi piace rapportarmi con loro, è stimolante ed è ciò che mi spinge a continuare, perché si è sempre dinamici e in movimento.

Un episodio, un ricordo, una persona incontrata durante l’attività che ci tieni a raccontare?

Nello scoutismo le persone che conosci diventano come una seconda famiglia. Sicuramente un momento importante è stato quando sono arrivata qui a Trento, non conoscevo molte persone e, con gli scout, sono entrata in contatto con i ragazzi e le ragazze, della mia età e non, all’interno del gruppo. Mi sono sentita accolta e circondata da gente che ti vuole bene in maniera sincera, con la quale impari anche tu a voler bene in una maniera altrettanto sincera.

Cosa ti dà il fatto di impiegare il tuo tempo per un’attività del tutto gratuita?

Quello che mi piace dello scoutismo è il fatto che ti fa stare sempre sul pezzo, sempre concentrata su quel che stai facendo. C’è sempre un metodo a cui puoi far riferimento, non c’è niente di lasciato al caso. Quello che mi piace è che con i ragazzi riesco ad avere un costante confronto, è sempre bello scambiarci opinioni, idee. Una cosa che traggo dall’attività, che mi dà tanto e di cui sono contenta è vedere i ragazzi che crescono, evolvono, sviluppano il loro pensiero critico, diventano sempre più curiosi e interessati all’ambiente che hanno intorno. Il lavoro che faccio è proprio quello di renderli più consapevoli di chi sono e di cosa vogliono diventare.

La tua vita è cambiata da quando hai iniziato a fare volontariato?

Sicuramente sì, se non avessi fatto scout sarei una persona diversa, avrei un’attitudine, un modo di fare e un comportamento diversi; sarei meno consapevole di chi sono a mia volta e di dove voglio andare, della strada che ho fatto, sarei meno ricca a livello personale. Lo scoutismo ti cambia il modo di fare e di vedere le cose, ti insegna a essere un cittadino consapevole del mondo. Non so immaginarmi senza scoutismo.

Le vite di tutti sono sempre più frenetiche, come fai a trovare il tempo?

Fare la volontaria negli scout occupa moltissimo tempo, ma per fortuna sono sempre stata abituata a organizzarmi. Lo scoutismo ha il suo merito anche in questo, ti insegna a riuscire a incastrare tutto, a valutare le priorità e capire come conciliare ogni attività e a dargli il giusto peso. Mi concentro sugli obiettivi che voglio raggiungere, li tengo a mente e li porto avanti.

Il volontariato ti ha fatto conoscere meglio la città? Hai stretto nuove amicizie?

Sì, con lo scoutismo si sta sempre in movimento e non solo dal punto di vista metaforico. Ci sono state varie iniziative e vari momenti, come la raccolta della plastica, che mi hanno permesso di conoscere meglio la città e di entrarci più a contatto. Anche organizzando le attività, ad esempio in montagna, entri in contatto con quella che è la realtà trentina stessa. Per le amicizie, anche. Chi fa scoutismo è accomunato da un senso di fratellanza che non si ritrova da altre parti e di conseguenza come entri nel gruppo ti senti parte di una famiglia.

Fare volontariato mi rende felice perché…

Mi fa capire quali sono i veri valori su cui dovremmo basarci come esseri umani.