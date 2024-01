Vivibilità notturna a Trento, interrogazione dei consiglieri Pattini e Uez

giovedì, 25 gennaio 2024

Trento – Vivibilità notturna nella zona di via Santa Maria Maddalena a Trento, è stata presentata dai consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez un’interrogazione al presidente del Consiglio comunale di Trento per conoscere i risultati dell’ordinanza comunale e quali interventi verranno avviati in futuro.

Nel documento i consiglieri Pattini e Uez scrivono: “Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, aveva firmato un’ordinanza per contrastare l’abuso di alcol e fenomeni di degrado in prossimità nelle aree limitrofe a Via S. Maria Maddalena: fino al 1 novembre 2021 (compreso) quindi nella fascia oraria tra le ore 22:30 e le ore 5 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, vicolo S. Maria Maddalena, via Dietro Le Mura B, via Ferruccio, via Marchetti, vicolo San Marco, vicolo San Pietro, vigeva il divieto di consumo di bevande (alcoliche e non) e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati.

Il divieto di detenzione di bevande in contenitori chiusi indicato nell’ordinanza è escluso per il trasporto o la consegna a domicilio presso le abitazioni dei residenti della zona interessata. Nel caso di violazione dell’ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 89 a 534 euro”.

“S’interroga il Sindaco e la giunta per sapere

quali risultati ha prodotto l’ ordinanza del 2021 per migliorare la quiete notturna dei residenti

quali azioni s’intendono intraprendere nel futuro per garantire il minimo della vivibilità” concludono i consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez.