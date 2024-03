Visita del presidente della Corte d’Appello Eugenio Gramola in Provincia di Bolzano

mercoledì, 6 marzo 2024

Bolzano – Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha ricevuto la visita del nuovo presidente della Corte d’Appello di Trento, Eugenio Gramola (foto credit ASP Greta Stuefer)

Nel corso del colloquio, improntato alla massima collaborazione, il presidente della Provincia ha riferito dell’incontro recentemente avuto con il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, sul tema del personale in servizio presso gli uffici giudiziari in Alto Adige. “Con il sottosegretario, tra il resto, abbiamo parlato appunto anche del tavolo di lavoro che verrà presto organizzato per siglare l’ultimo accordo, nella fattispecie l’accordo pluriennale, per definire la pianta organica e i costi che dovranno essere sostenuti dal Ministero”, ha spiegato Kompatscher dopo l’incontro con il presidente Gramola. “Questo accordo è il punto di partenza per lavorare ancora meglio nell’amministrazione della giustizia, sulla base della relativa norma d’attuazione. Una giustizia funzionante, in tempi ragionevoli, è un valore aggiunto, anche per il nostro territorio”, ha aggiunto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano. Eugenio Gramola era dal 2017 presidente del Tribunale di Aosta, sede presso la quale era in servizio da 35 anni.