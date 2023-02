Visita del Capo della Polizia Lamberto Giannini a Trento e Bolzano

martedì, 28 febbraio 2023

Trento – Il Capo della Polizia Lamberto Giannini è giunto oggi a Trento e Bolzano.

A TRENTO

In questura a Trento una visita di saluto alle donne e agli uomini della Polizia di Stato operanti in questo Provincia. L’appuntamento – di natura informale – è stato l’occasione per fare il punto sulle più importanti sfide che interessano il Trentino. Sfide che, come è stato evidenziato, vanno affrontate con la massima sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine. Tra queste, il contrasto al traffico di stupefacenti e l’attenzione alle insidie del web.

Ad attenderlo il questore Maurizio Improta, il vicario del questore e tutti i funzionari della Polizia di Stato che, unitamente al prefetto Giannini, hanno partecipato al momento di deposizione di una Corona per i Caduti della Polizia di Stato. Momento reso ancora più solenne dalla presenza di un picchetto d’onore composto dai nuovi Agenti assegnati a questa Questura e dall’esecuzione de “Il Silenzio”. A seguire, l’incontro con i funzionari presso la sala riunioni. In questa sede, il Questore ha ringraziato il Prefetto Giannini per la sua presenza e per l’attenzione che riserva nei confronti di questa Questura ove, solo pochi mesi fa, sono stati assegnati dei nuovi agenti così rafforzando l’organico previsto. Il Prefetto Giannini ha espresso parole di gratitudine ed apprezzamento per il proficuo impegno profuso dagli uomini e donne della Polizia di Stato nel territorio trentino, richiamando l’orgoglio e il senso di appartenenza che deve quotidianamente caratterizzare l’operato delle forze di polizia.

Successivamente, il Capo della Polizia, unitamente al questore, ha incontrato gli esponenti civili e militari di questo territorio con i quali ha affrontato diversi temi tra cui l’importanza della sinergia tra le istituzioni e forze dell’ordine, unico strumento per assicurare efficace contrasto alla criminalità e una maggiore percezione del senso di sicurezza da parte dei cittadini. Presenti all’incontro il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il sindaco Franco Ianeselli, il Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento Sandro Raimondi, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Generale Guido Zelano, i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza Colonnello Danilo Nastasi e dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Matteo Ederle e il Vice Prefetto Vicario Massimo Di Donato.

A BOLZANO

Il Capo della Polizia è arrivato in visita anche alla questura di Bolzano, ricevuto dal questore Giancarlo Pallini presso la sede di viale Druso, all’interno dell’aula “Palatucci” ha incontrato i funzionari ed una rappresentanza del personale della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato presenti in provincia, Stradale, Ferroviaria e Sicurezza Cibernetica, nonché della Zona Telecomunicazioni e dell’Autocentro, i Segretari provinciali delle Organizzazioni Sindacali ed i vertici locali dell’”A.N.P.S. –Associazione Nazionale della Polizia di Stato”.

Durante il suo intervento, ha sottolineato e ringraziato le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il fondamentale ruolo svolto, con grande equilibrio ed alto senso del dovere, negli ultimi anni, segnati dalla pandemia, dalla guerra e da fatti di rilievo anche sul piano nazionale.

Successivamente, il Capo della Polizia si è trasferito presso la sede centrale della Questura, in Largo Palatucci, per un breve colloquio con le autorità locali civili e militari, anche per approfondire la tematica della sicurezza in provincia.

Infine, ha visitato la Sala Storica, sempre all’interno del compendio della Questura, ove ha potuto apprezzare la vasta esposizione di cimeli e documenti, provenienti in massima parte da collezioni private, attraverso i quali è possibile ripercorrere anche la storia della presenza della Polizia di Stato in Alto Adige.