Visita al Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza di monsignor Marcianò

sabato, 18 marzo 2023

Trento – Visita pastorale, l’ordinario Militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, si è recato, in visita pastorale, presso il Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza.

L’Autorità religiosa, cui sono stati resi gli onori di rito, è stata accolta nel compendio “Luigi Bedetti” di Trento dal Comandante Regionale, Genenale di Brigata Guido Zelano.

L’Alto Prelato ha incontrato un’aliquota di militari appartenenti a tutte le categorie in servizio a Trento, della Rappresentanza Militare, della locale delegazione dei Finanzieri in congedo (ANFI), nonché il Capo Servizio Assistenza Spirituale, don Michele Magnani, e gli altri Cappellani Militari delle Forze Armate presenti in regione.

L’Arcivescovo, nel breve discorso tenuto al personale presente, ha sottolineato gli aspetti fondamentali, checaratterizzano la vita del militare, in generale, e quella del Finanziere, in particolare, e, tra questi: il servizio alla

collettività.