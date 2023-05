Vione: chiusa per lavori la pista ciclabile della Valle Camonica

mercoledì, 24 maggio 2023

Vione (Brescia) – Chiusa la ciclabile della Valle Camonica a Vione (Brescia), per i lavori in corso all’altezza di Stadolina. L’unione del Comuni alta Valle Camonica, presieduta da Mauro Testini, ha emanato un’ordinanza di chiusura al transito della ciclopedonale, da via Vallaro alla località Saletti per l’intervento di rifacimento del ponte e realizzazione di una variante che attraversa la località Stadolina per circa 500 metri (foto credit Mauro Mariotti).

I lavori di regimazione e sistemazione idraulica del torrente Vallaro, realizzati dal consorzio forestale Due Parchi, dovrebbero concludersi entro il 7 luglio.