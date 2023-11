Violenza sulle donne, inaugurazione della pensilina 1522 a Malegno

mercoledì, 22 novembre 2023

Malegno (Brescia) – Inaugurazione della pensilina 1522. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il prossimo 25 novembre, a Malegno (Brescia), verrà inaugurata alle 16 una pensilina 1522, il numero antiviolenza e stalking al quale le donne in difficoltà possono rivolgersi per chiedere aiuto. L’iniziativa è organizzata da Libera Vallecamonica e dalla Commissione Pace, Diritti, Intercultura del Comune di Malegno.

La pensilina, situata accanto al municipio e destinata alla fermata degli autobus, ospita già una panchina rossa realizzata durante gli scorsi anni all’interno del percorso delle “Panchine dei diritti” e verrà arricchita con dei pannelli che vogliono rappresentare il tema della violenza sulle donne in modo originale e creativo. Tutta la struttura verrà ridipinta di colore rosso e vuole rappresentare una “fermata” per riflettere su questo enorme problema che sempre più invade le nostre comunità e che va combattuto, a nostro avviso, anche con dei segni di grande impatto visivo, come sarà appunto questa installazione.

“Questa pensilina sarà la prima realizzata in Valle Camonica e la seconda in Italia dopo quella di Palermo, in Via D’Amelio, tristemente nota per essere stata teatro della strage in cui furono uccisi il Giudice Paolo Borsellino ed i suoi agenti di scorta Agostino Catalano, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina”, sostiene il sindaco di Malegno Paolo Erba (nella foto). “Ci piace sottolineare, sperando possa essere un segnale importante e di buon auspicio, il ruolo fondamentale avuto in questo creazione da parte delle giovanissime donne della commissione Pace”, evidenziano i promotori dell’iniziativa.