Vinti cinque milioni di euro a Sale Marasino, caccia al fortunato

venerdì, 12 gennaio 2024

Sale Marasino (Brescia) – Gratta… e vince 5 milioni di euro. Una vincita record per il Sebino quella avvenuta alla ricevitoria “La Caffetteria” di Andrea Chiari a Sale Marasino. Il fortunatissimo biglietto è stato acquistato nell’esercizio del centro paese e da stamani decine di persone chiedono informazioni e si complimentano con il titolare. E’ la prima volta che il bar “La Caffetteria” è baciato con una vincita record.

Il biglietto è stato acquistato al prezzo di 20 euro al gioco è “Nuovo 100 x”. Il titolare, incalzato dalle domande sul fortunato vincitore, tiene a precisare: “Speriamo che si faccia vivo, anche in forma anonima”. La fortuna potrebbe aver baciato un residente del paese o della zona, visto che “la Caffetteria”, si trova in centro paese ed è per la maggior parte frequentato da residenti a Sale Marasino o nel circondario.