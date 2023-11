Vino, l’europarlamentare Ciocca: “L’UE sia sostenitrice e non distruttrice del vino italiano”

domenica, 26 novembre 2023

Brescia – “Basta ad un’Europa che insiste per l’aggiunta di zucchero per aumentare la gradazione alcolica, con il rischio di alterare il gusto e la tipicità dei nostri prodotti, basta ad un’Ue che spinge per il vino in polvere! Sì ad un’Europa che investe e si fa invece sostenitrice di un comparto che conta, solo in Italia, 870mila occupati e 570mila imprese. Un pilastro fondamentale dell’economia italiana con un fatturato di oltre 31 miliardi di euro ed esportazioni per oltre nove miliardi, il 22% del totale dell’export del Food & Beverage del Paese.” Lo ha dichiarato l’eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca (a destra nella foto accanto all’assessore Maione), membro titolare della Commissione Agricoltura al Parlamento europeo, che quest’oggi ha partecipato all’evento di Assoenologi al Brixia Forum a cui era presente anche il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e l’assessore regionale all’ambiente e al clima Giorgio Maione.

L’eurodeputato, tra i componenti della Commissione anticancro BECA all’eurocamera, ha inoltre espresso la sua contrarietà all’equiparazione del vino alle sigarette come causa di tumori, definendola “un’etichettatura folle e ingiusta per i nostri vini di qualità”.

“Durante il mio mandato, ho sempre cercato di proteggere e promuovere l’industria vinicola italiana, difendendo la sua autenticità e il suo prestigio a livello europeo. E continuerò a battermi per questo! Dal 2024 rivoluzioniamo questa Europa!”, ha ribadito Ciocca.

Nel 2022, l’export del vino Made in Italy ha raggiunto un nuovo record, toccando gli 8 miliardi di euro, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente, confermando l’Italia il primo paese produttore di vino al mondo. “Questi dati sottolineano l’importanza del settore vinicolo italiano non solo a livello nazionale, ma anche internazionale”, ha concluso Ciocca.