Vinifera, Trento: nel prossimo weekend protagonisti i vini dell’arco alpino

lunedì, 21 marzo 2022

Trento – I vini dell’arco alpino tornano protagonisti con il vento di primavera. Nel prossimo weekend – sabato 26 e domenica 27 marzo – alla fiera di Trento, è in programma la quarta edizione di “Vinifera“, il salone dedicato ai vini e ai cibi dei territori dell’arco alpino. Assieme a oltre 100 artigiani del vino, produttori, ristoratori e artisti provenienti da tutte le regioni cisalpine e da Francia, Austria, Svizzera e Slovenia, parteciperà a Vinifera come ospite l’associazione francese Vignerons de Nature, presente ai banchi d’assaggio con i vini biodinamici dei soci produttori.

L’evento torna a posizionarsi nell’ultima settimana di marzo, dopo la parentesi quasi estiva dell’edizione 2021. “Quella dello scorso anno – sottolinea Luisa Tomasini, portavoce dell’associazione Centrifuga che organizza l’evento –. Per noi è stata una scommessa che possiamo decisamente dire vinta perché da molti Vinifera è stata vissuta come l’evento della ripartenza e siamo riusciti a realizzare una grande edizione di Vinifera, en plein air. L’obiettivo per l’edizione di quest’anno, che si terrà nel prossimo weekend, è quello di mantenere l’altissimo standard qualitativo delle realtà presenti, offrendo allo stesso tempo uno sguardo al futuro dell’offerta enologica e gastronomica di tutto l’arco alpino”.

Infatti saranno presenti nuovi produttori transalpini e all’Associazione francese Vignerons de Nature sarà dedicata anche la degustazione condotta dal giornalista e docente Matteo Gallello Oltralpe: suggestioni biodinamiche da oltreconfine in calendario sabato 26 marzo alle 14.30. Inoltre ci sarà un focus su piccole e medie realtà artigianali biologiche e biodinamiche, oltre che, nel caso del vino, sui produttori di vitigni resistenti (PIWI). Un ampliamento naturale della manifestazione, finalizzato a comunicare uno spaccato ancor più completo di cosa significhi coltivare la vite nei territori montani italiani ed esteri, dove spesso si lavora in condizioni difficili, a volte quasi eroiche.

“Vinifera vuole infine essere un’occasione di incontro, di condivisione e di scoperta per il pubblico e gli operatori che la visitano – conclude Tomasini – rimanendo contemporaneamente un irrinunciabile momento di festa e di gioiosa convivialità, come in tutte le precedenti edizioni della nostra Mostra Mercato”.

Vinifera Mostra Mercato e Vinifera Forum sono organizzati dall’Associazione Centrifuga e si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore.

Tutte le info e il programma completo su www.viniferaforum.it.