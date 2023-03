Vinifera: grande evento a Trento Fiere con 100 vignaioli italiani ed esteri

sabato, 25 marzo 2023

Trento – Vinifera, grande evento oggi – sabato 25 marzo – e domani a Trento Fiere: la quinta edizione della rassegna conta più di 100 vignaioli italiani ed esteri, con una presenza ampliata di produttori provenienti da Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e numerosi artigiani del cibo (foto © Margherita Boccali)

VINIFERA – La quinta edizione di Vinifera, mostra mercato dedicata ai vini e ai cibi dei territori dell’arco alpino, fa da richiamo per una vasto territorio, oltre al Trentino, con l’obiettivo di mettere in evidenza l’aspetto agricolo della viticoltura. La rassegna, a cui partecipano piccole e medie realtà artigianali biologiche e biodinamiche, è infatti dedicata al legame tra agricoltura e territorio alpino. “Con questa scelta intendiamo mettere in luce l’attività dei viticoltori che saranno presenti a Vinifera – spiega Luisa Tomasini, portavoce dell’Associazione Centrifuga che organizza l’evento -. All’interno della propria azienda in molti casi si occupano della produzione di vino ma anche di frutta, ortaggi, miele, sementi, formaggi e, più in generale, di preservare e valorizzare il luogo dove vivono e le sue peculiarità, realizzando prodotti unici di altissima qualità”.

Dal punto di vista geografico, l’edizione 2023 rivolgerà lo sguardo anche ai produttori d’oltralpe, con una presenza ampliata di vignaioli provenienti da Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e con un territorio ospite che verrà svelato a inizio anno. La crescente internazionalizzazione dell’evento ha portato alla realizzazione del sito internet www.viniferaforum.it anche in inglese e tutta la comunicazione sarà veicolata in doppia lingua.

“Vinifera è per noi da sempre uno spazio di condivisione, educazione e convivialità, ideato per scoprire gli artigiani alpini scelti con cura da Associazione Centrifuga – prosegue Tomasini – Una selezione ispirata dalla capacità di far esprimere il territorio attraverso il vino e dalle relazioni umane che ci hanno fatto innamorare dei tanti produttori protagonisti della nostra mostra mercato”.

PRO.SIT. – Vinifera, arricchisce la sua collaudata offerta con Pro.Sit. – Tasting Ideas in a Professional Situation, un evento pensato per i professionisti del vino. Un acronimo che lascia ben intravedere non solo il focus della novità di questa quinta edizione ma anche il respiro internazionale che l’evento sta sempre più assumendo.

Pro.Sit. si terrà nella giornata di lunedì 27 marzo, dalle 10:30 alle 17, al Muse,Museo delle Scienze di Trento, interamente riservato all’evento. Sarà l’occasione per confronti e assaggi, creando in una situazione più raccolta nuove opportunità di relazione e un dialogo più diretto tra la filiera enologica e gli oltre 80 vignaioli artigiani presenti. L’accesso sarà gratuito per operatori del settore, proprietari di enoteche, ristoranti, bar e strutture ricettive, distributori, commercianti e sommelier (bit.ly/vinifera-prosit-accrediti-operatori). Il biglietto di ingresso per il pubblico, comprensivo di calice per accedere alle degustazioni e taschina portacalice, avrà un costo di 15 euro ed è acquistabile al link bit.ly/vinifera-prosit.

Il territorio ospite di questa edizione sarà l’Etna, rappresentato da una rosa selezionata di sei produttori che con i loro vini saranno protagonisti anche di una masterclass dedicata. “Abbiamo scelto l’areale dell’Etna come ospite della nostra Mostra Mercato 2023 perché riteniamo che possieda tratti comuni ai territori cui Vinifera è dedicata – spiega Luisa Tomasini, portavoce dell’Associazione Centrifuga che organizza l’evento – Le importanti altitudini dei vigneti, situati principalmente fra i 300 e i 1000 metri, e l’ambiente unico dove sono collocati avvicina questa zona vinicola alla peculiarità delle coltivazioni dell’arco alpino”.

INFO

Vinifera a Trento

Quando: sabato 25 e domenica 26 marzo

Dove: Trento Fiere, in via Briamasco, 2

Orari di apertura al pubblico: dalle 11 alle 19

Info: www.viniferaforum.it

Pro.Sit. – Tasting Ideas in a Professional Situation

Quando: lunedì 27 marzo

Dove: Muse – Museo delle Scienze di Trento, in corso del Lavoro e della Scienza, 3

Orari di apertura al pubblico: dalle 10.30 alle 17. Ultimo ingresso entro le 16

Prezzo: calice e taschina 15 euro.

Info: www.viniferaforum.it/pro-sit/