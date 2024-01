Villaggio olimpico di Predazzo, il bando da 18 milioni

martedì, 2 gennaio 2024

Predazzo – Sul portale dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti è disponibile anche la documentazione di gara per la realizzazione dell’unità funzionale 1, relativa al Nuovo padiglione Olimpico, del Villaggio olimpico e paralimpico presso la Scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo. L’importo complessivo a base d’asta ammonta a 17.982.928,47 euro.

“Con questo importante lotto si provvede alla realizzazione degli spazi che accoglieranno gli atleti che soggiorneranno in Trentino nel periodo del Grande evento sportivo invernale 2026”, spiega il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Per la Vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa “il Trentino sta lavorando al massimo per prepararsi al meglio per la più importante manifestazione sportiva internazionale, sia dal punto di vista degli impianti che di quello delle strutture riservate all’accoglienza di atleti e ospiti”.

"Importante poi sottolineare – aggiunge la Vicepresidente Gerosa – come questi interventi funzionali all'evento olimpico, saranno poi utili alla Scuola alpina della Guardia di finanza per lo sviluppo delle importanti attività che caratterizzano questo presidio. La condivisione di intenti tra le varie istituzioni si tradurrà quindi in un concreto esempio di 'legacy' post olimpica e paralimpica, costituendo quindi una ulteriore ricaduta utile e positiva degli investimenti per il Grande evento".

Nell’ambito del progetto sono previsti ulteriori lotti, tra cui il parziale rifacimento del padiglione “Musto” come deciso recentemente in base alle rilevazioni effettuate dai tecnici.

OPERA: “XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DEL 2026: REALIZZAZIONE VILLAGGIO OLIMPICO E PARALIMPICO PRESSO LA SCUOLA ALPINA DI PREDAZZO – NUOVO PADIGLIONE “OLIMPICO” “UF1” – LOTTO 1”

Importo complessivo di appalto: 17.982.928,47 euro

Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 14 febbraio 2024.

La prima seduta di gara è fissata alle ore 9:30 del giorno 15 febbraio 2024.