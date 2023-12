Villaggio di Natale a Borgo Glazel di Piancogno: il programma

giovedì, 14 dicembre 2023

Piancogno (Brescia) – Una giornata di magia, scandita dai giochi e dall’opportunità di farsi sedurre dalle golosità in compagnia di Babbo Natale, degli elfi e dei folletti. Domenica 17 dicembrea Borgo Glazel di Piancogno la colazione, il pranzo e la merenda dei bambini si trasformeranno in momenti davvero speciali.

All’iniziativa – ideata da Loretta Tabarini e organizzata da Aglio e Oglio e PromAzioni360 – farà da cornice un vero e proprio Villaggio di Natale allestito nei caldi spazi del borgo addobbato a festa, dove i bambini potranno parlare con Santa Claus, lasciare la loro letterina dei desideri, costruire un regalo personalizzato con la gomma eva, il legno e la carta, e partecipare ad una divertentissima caccia al tesoro.

Il viaggio nel borgo fatato inizierà con la colazione del folletto: dalle 9.30 alle 12 si potranno gustare cioccolata calda, bevande e dolce (quota di partecipazione per i bambini 8 euro). Dalle 12 alle 14:30 verrà servito il pranzo con Babbo Natale (su prenotazione, anche per mamme e papà: quota di partecipazione 20 euro per i bambini e 30 per gli adulti), e dalle 14:30 alle 18:30 la merenda con gli elfi (10 euro).

Durante la giornata si potranno scattare selfie con Santa Claus, partecipare ai laboratori creativi, farsi fare da un artista un ritratto natalizio personalizzato. La giornata sarà arricchita da letture animate, canzoni di Natale, truccabimbi e tante altre sorprese.

L’ingresso al Villaggio di Natale è gratuito per i bambini fino a 2 anni e per gli adulti, per i quali è disponibile uno spazio caffetteria. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 346 59 24 670.