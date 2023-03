Villa di Tirano, successo dei Pueri Cantores

giovedì, 9 marzo 2023

Tirano – Successo martedì sera per lo spettacolo “Rosso o blu? Viola ancor di più” dei Pueri Cantores di Tirano all’auditorium Mascioni di Villa di Tirano con protagonisti bambini e ragazzi fino ai 17 anni del comprensorio tiranese.

Una storia liberamente tratta dal libro “Gli Smei e gli Smufi” (Julia Donaldson e Axel Scheffler), che, in rima, racconta una grande verità; il valore della diversità contro il pregiudizio. Lo spettacolo è andato in scena il pomeriggio per gli studenti della scuola primaria di Villa e la sera per il pubblico ed ha riscosso davvero grande consenso, anche perché ben coreografato, ben raccontato, ben cantato e soprattutto ben interpretato da un gruppo di giovanissimi attori davvero promettenti, coordinati dall’associazione tiranese. Questa è stata la conclusione del progetto realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E-state e + insieme”, del Comune di Villa di Tirano e con il finanziamento di Regione Lombardia.

L’assessore al Sociale del Comune di Villa Daniela Morelli ha introdotto la bella serata ringraziando il personale del Comune “che è riuscito con grande rapidità a vincere il bando di Regione Lombardia e ottenere un finanziamento che ha permesso di fare molte cose in questo periodo con le associazioni villasche. Questa serata ne è una bellissima testimonianza e sono felice di essere qui. Complimenti ai Pueri Cantores e a tutti i protagonisti che hanno realmente messo in scena il superamento del pregiudizio e l’abbattimento di ogni barriera mentale, con leggerezza e allegria“.