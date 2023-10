Villa di Tirano ricorda i Giusti, la testimonianza di Vera Neufeld ad Aprica

venerdì, 20 ottobre 2023

Aprica (Sondrio) – Vera Neufeld, scampata da piccola alla Shoah sui monti della Valtellina, torna in provincia di Sondrio. In collaborazione con Istituto sondriese per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, Anpi della Provincia di Sondrio, Fiamme Verdi della Valle Camonica, Comune di Villa di Tirano e Aprica, giovedì 27 ottobre sarà accolta Vera Neufeld, che dopo dieci anni ritorna in Valtellina, dalla lontana Australia, per rivedere i luoghi in cui poté salvarsi dalla persecuzione nazifascista assieme alla sua famiglia e a tutti gli altri ebrei croati confinati all’Aprica tra il 1942 e il 1943.

Erano una comunità di quasi 300 persone, con molti bambini, diversi giovani e tanti uomini e donne maturi. Tutti riuscirono a trovare la salvezza in Svizzera, dopo l‘8 settembre 1943, grazie ad una catena di solidarietà costituita da sacerdoti, carabinieri, guardia di finanza e gente comune.

Il programma di giovedì 27 ottobre prevede due momenti: il primo alle 9, il ritrovo al Giardino della Memoria di 20tutti i Giusti che seppero intraprendere la via della generosità e della cura.

Il secondo appuntamento, alle 11, al Monumento ai Caduti all’Aprica verrà rievocata la vicenda a lieto fine degli “Zagabri”, con la testimonianza di Vera Neufeld, che da bambina scampò alla Shoah sui monti della Valtellina. A entrambe le cerimonie saranno presenti alunne e alunni della scuola secondaria che stanno lavorando sui temi dell’accoglienza e dell’intercultura.