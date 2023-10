Villa di Tirano: concerto “50 Pentagrammi di Vita” per il mezzo secolo dell’Aido

venerdì, 13 ottobre 2023

Villa Tirano (Sondrio) – 50 Pentagrammi di Vita: presentato il concerto organizzato da AIDO, in programma sabato 28 ottobre al Centro Polifunzionale di Villa di Tirano (Sondrio).

AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, compie 50 anni e molte sono le iniziative sul territorio italiano per festeggiarne la nascita, con lo scopo di sensibilizzare quante più persone possibili, tenendo alta l’attenzione sul tema delle donazioni e dei trapianti.

E’ stato presentato lo spettacolo benefico “50 Pentagrammi di Vita” che si terrà sabato 28 ottobre alle ore 21, presso il Centro Polifunzionale di Villa di Tirano in cui si esibiranno in un concerto, rigorosamente dal vivo, i grandi cantanti che hanno segnato la musica leggera italiana negli anni ’60.

Il presidente di Aido Sondrio, Riccardo Redaelli, ha voluto sottolineare l’importanza della donazione di organi e ha dichiarato: “Nel 2023 Aido compie 50 anni, fondata da Giorgio Brumat, un informatore scientifico che, colpito dai pazienti costretti a fare la dialisi, ha pensato che fosse possibile trapiantare gli organi per curare le persone e permettere loro una vita migliore. Oggi AIDO è presente in tutta Italia, con 1 consiglio nazionale, 21 consigli regionali, 90 sezioni provinciali e 831 gruppi comunali, di cui 359 in Lombardia e conta più di un milione di iscritti in tutto il territorio nazionale. In tutti questi anni AIDO è cresciuta ed è stata la fautrice dell’approvazione in Parlamento della legge n.91 del 1999 che ha istituzionalizzato i trapianti in Italia e fa parte della Commissione Permanente dei Trapianti. Il gruppo di Sondrio compie oggi 45 anni e per festeggiare abbiamo pensato a Mario Mariani, artista eclettico, nonché nostro direttore artistico, che ha organizzato un concerto di musica anni ’60 con i maggiori esponenti di quegli anni”.

Uno spettacolo che viene portato in Valtellina per la prima volta e vedrà l’alterarsi sul palco artisti del calibro di Maurizio Vandelli dell’Equipe ’84, Franco Fasano, Gian Pieretti, Ronnie Jones, Alfredo Lallo, Al Ventura Rogers, Bobby Posner dei The Rokes, Donatello, Gigi Folino del Gruppo Italiano, Gilberto Ziglioli e Giorgio Fazzini dei New Dada, Giorgio Manzoli, Paki de I Nuovi Angeli, Rodolfo Gordini, accompagnati dalla Jam Burrasca Band di Franco Malgioglio che suoneranno i loro cavalli di battaglia che hanno segnato una generazione.

Maurizio Leali, presidente della Sezione Provinciale ha sottolineato: “Un essere umano in buona salute può salvare la vita a sette persone e questo deve far riflettere sul potenziale che ognuno di noi ha per gli altri. In Italia ci sono 8.000 persone in lista d’attesa e speriamo che la campagna di sensibilizzazione porti dei nuovi donatori che possano salvare molte vite”.

La diffusione della cultura del dono è la mission che si pone Aido e questo evento diventa così un’occasione per unire la musica e la solidarietà; lo scopo che si prefigge è quello di informare quante più persone possibili sulla donazione di organi, tessuti e cellule, portando speranza e cambiamento nelle vite di coloro che attendono un trapianto.

Alla serata sarà presente anche una delegazione della Giunta Nazionale di Aido, la presidente, la vice-presidente Vicaria, il Vice-Presidente, la Segretaria e un esponente della Giunta Regionale. La serata è organizzata con il sostegno del BIM, della Provincia di Sondrio, del Comune di Villa di Tirano e della Fondazione ProValtellina: i biglietti sono in vendita a 20 euro e sono acquistabili sul sito sondrio.comune@aido.it o chiamando il numero +39 3713972662.