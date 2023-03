Villa di Tirano, 1,5 milioni di euro da Regione Lombardia per eliminare quattro passaggi a livello

venerdì, 31 marzo 2023

Villa di Tirano – Regione Lombardia ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Villa di Tirano. Con un finanziamento pari a 1,5 milioni di euro a valere sul cosiddetto Piano Lombardia, si provvederà ad eliminare quattro passaggi a livello, contribuendo così a migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione stradale e ferroviaria.

“Prosegue l’impegno di Regione Lombardia nella risoluzione, anche in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026, delle problematiche inerenti alla presenza di passaggi a livello lungo la SS38. Questi interventi – dichiara l’assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – testimoniano l’attenzione dell’istituzione regionale ai contesti locali e la volontà di efficientare e mettere in sicurezza la rete ferroviaria“.

“Nello specifico, l’intervento, impostato su tre lotti e da completare entro la fine del 2025, è stato individuato a seguito di una complessa azione di concertazione con i principali attori territoriali e – prosegue l’assessore – prevede anche un cofinanziamento da parte della Provincia di Sondrio e di RFI“.

Si tratta di un’opera inserita nel più ampio quadro di azioni tracciate nell’accordo, sottoscritto da Regione Lombardia, RFI e Provincia di Sondrio nell’agosto scorso, per la soppressione di 19 passaggi a livello insistenti sulla SS38 in vista dell’evento olimpico del 2026. Tali azioni procedono al momento in linea con i cronoprogrammi impostati da RFI e Regione e concordati con il Commissario straordinario.