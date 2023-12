Vigili del fuoco e Santa Barbara, celebrazioni a Rovereto e in Valsugana: dati e messaggi

domenica, 3 dicembre 2023

Rovereto – “Le celebrazioni per la ricorrenza di Santa Barbara rappresentano un forte ‘sussulto’ della comunità, poiché in questi giorni, in tutto il Trentino, vengono organizzati numerosi eventi che esprimono il senso di appartenenza e l’attaccamento dei Vigili del Fuoco al territorio. I cittadini vedono distintamente il lavoro che quotidianamente svolgete e diverse situazioni di crisi nello scenario nazionale e internazionale hanno portato la vostra solidarietà anche al di fuori dei confini provinciali. Penso all’Emilia-Romagna, al Friuli-Venezia Giulia, alla Slovenia e naturalmente all’impegno profuso ai confini con l’Ucraina. A livello nazionale, la Protezione Civile trentina è un punto di riferimento per esperienza e competenza, frutto di tanti anni di impegno”. Così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, intervenuto stamane a Rovereto per la ricorrenza di Santa Barbara, celebrata in caserma prima in forma ufficiale e poi con un momento conviviale.

“Le istituzioni – ha aggiunto Fugatti – sono vicine ai Vigili del Fuoco e collaborano fra loro per rispondere, fra l’altro, alle problematiche della vostra caserma, qui a Rovereto. Il percorso è già operativo e vogliamo stringere i tempi per garantire prima possibile una sede funzionale ed efficiente. Infine, ma non ultimo, un pensiero agli allievi qui presenti: si parla spesso di disinteresse dei giovani verso la comunità, ma questo nel mondo dei Vigili del Fuoco non succede perché vediamo avvicinarsi le nuove generazioni. Il loro impegno è un’occasione di crescita per la comunità ma anche un’opportunità per gli stessi giovani per incarnare i valori fondamentali della nostra Autonomia.”

Il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto, Michele Simonini, ha ricordato che nel 2023 sono stati eseguiti circa 700 interventi per un totale di 17.000 ore uomo, alle quali va aggiunto l’impegno del settore amministrativo per 3.200 ore. Il Corpo di Rovereto è composto da circa 50 Vigili.

Stamane è intervenuta anche la sindaca reggente Giulia Robol, che ha ringraziato i Vigili del Fuoco per il loro servizio e la loro particolare dedizione, auspicando una soluzione il più rapida possibile per quanto riguarda la locale caserma.

A Rovereto erano presenti, fra gli altri, anche il consigliere provinciale Francesco Valduga, autorità civili e militari, altre espressioni della Protezione Civile e diversi cittadini. Nel corso dell’evento sono state consegnate alcune benemerenze e v’è stato il giuramento di un’allieva. Dopo il momento conviviale, la giornata è proseguita con le manovre degli allievi di Rovereto e Ala.

VALSUGANA

“La comunità trentina è orgogliosa dei Vigili del Fuoco e di tutta la Protezione Civile ed è bello vedere in questi giorni tanto entusiasmo nel celebrare la ricorrenza di Santa Barbara, occasione per ricordare il vostro quotidiano impegno. Oggi qui voglio citare in particolare gli interventi in Emilia-Romagna e in Friuli-Venezia Giulia, dove le comunità hanno espresso un sentito ringraziamento nei confronti della nostra Protezione Civile. Per tutto il Trentino questo riconoscimento della vostra disponibilità e della vostra competenza è motivo di grande orgoglio e le istituzioni oggi sono qui a celebrare questa ricorrenza con voi. Quando intervenite qui, sul territorio provinciale, o in altre zone sappiamo che portate aiuto ma anche i valori della nostra Autonomia e della comunità trentina, come lo spirito civico e il volontariato. Grazie, quindi, e complimenti per la vostra efficienza”. Con queste parole il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, è intervenuto oggi in Località Valcanover all’evento organizzato dai Vigili del Fuoco Volontari di Pergine Valsugana per Santa Barbara.

Il Comandante, Michele Pompermaier, ha ricordato che sono 76 in Vigili in servizio attivo nel Corpo, oltre a un gruppo allievi di 14 persone. Fra i circa 700 interventi di quest’anno, i più frequenti sono stati gli incidenti stradali.

Il Sindaco di Pergine Valsugana, Roberto Oss Emer, presente con diversi rappresentanti della Giunta, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, ringraziando anche i famigliari dei Vigili del Fuoco per la loro disponibilità. Oggi pomeriggio all’evento organizzato dai VVF di Pergine erano presenti, fra gli altri, anche il presidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi, il vicepresidente Corrado Asson e il presidente della Comunità Alta Valsugana e Bernstol Andrea Fontanari.