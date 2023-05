Vigili del fuoco della Valsugana e Tesino, i numeri in crescita dell’attività

domenica, 7 maggio 2023

Valsugana – Un impegno fatto di oltre 2mila interventi (2.139 per la precisione), pari a 30.154 ore uomo messe al servizio della comunità. Sono i numeri 2022 dell’Unione distrettuale Valsugana e Tesino dei vigili del fuoco volontari, realtà costituita da 22 Corpi, 550 vigili effettivi, 60 allievi, che vede un’attività in crescita dal 2015 a oggi se si esclude il “record” di interventi del 2020 (2.159, ma con una quota leggermente minore di ore uomo rispetto all’anno scorso).

Questi i dati emersi nella tradizionale cerimonia nella quale si fa il punto sull’attività annuale per il Distretto, quest’anno ospitata dal cinema-teatro di Castello Tesino. Con l’occasione, vista anche la ricorrenza dedicata il 4 maggio al patrono San Floriano (festeggiato come avviene per Santa Barbara) sono state consegnate ai vigili del fuoco del distretto anche le benemerenze per il servizio.

A ringraziare tutti i pompieri per il loro contributo a tutela della popolazione – un’attività che non si è fermata ieri per le precipitazioni che in alcune situazioni locali hanno richiesto alle squadre di intervenire – il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, presente assieme, fra gli altri, al sindaco di Castello Tesino Graziella Menato e al presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder.

“Grazie per quanto fate quotidianamente e per la cura che mettete nel vostro operato – così il presidente -. Un impegno dimostrato ogni giorno e anche durante le emergenze che coinvolgono il Trentino, nelle quali i vigili del fuoco volontari e anche quelli dell’Unione Valsugana e Tesino non sono mai mancati”.

“Penso ad esempio – ha proseguito Fugatti – alla mobilitazione per l’incendio boschivo in Panarotta oppure a quella per il maltempo in val di Fassa, durante l’anno trascorso che è stato purtroppo impegnativo e tragico per quanto riguarda le calamità nella nostra terra. Ma sappiamo che possiamo contare, sempre e specie nei momenti più difficili, sui pompieri volontari che sono un presidio fondamentale del sistema della protezione civile trentino”.

La relazione annuale sull’attività del Distretto è stata fatta dall’Ispettore distrettuale Emanuele Conci, mentre gli onori di casa sono stati fatti dal comandante Claudio Menato, alla guida del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Castello Tesino che conta 32 vigili effettivi, 7 onorari, 2 di complemento e un allievo.

Sono stati 67 i premiati per gli anni di attività di servizio, che li ha visti impegnati in ruoli diversi per un periodo tra i 15 e i 40 anni. Si è svolta anche la premiazione dei comandanti dei Corpi con più di dieci anni di comando e inoltre quella di un vigile che ha fatto il cassiere dell’Unione distrettuale per vent’anni.

Tra i punti menzionati nell’incontro anche la preparazione in vista del 2024, quando l’Unione distrettuale ospiterà le Olimpiadi allievi CTIF (Comitato Tecnico Internazionale) per conto della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino.

Dopo la cerimonia e i saluti delle autorità intervenute si è tenuto un momento conviviale presso il Castello Tesino camping.