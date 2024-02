Videosorveglianza integrata alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina

venerdì, 2 febbraio 2024

Sondrio – La videosorveglianza integrata a norma del GDPR in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. La complessa tematica della videosorveglianza integrata, nel rispetto della normativa di riferimento, anche in materia di tutela e protezione dei dati personali, è stato l’oggetto dell’odierno convegno organizzato dal Comune di Sondrio con il patrocinio della Prefettura e della Provincia presso la sede della Confartigianato Imprese Sondrio.

Tra i relatori il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, il Procuratore della Repubblica, Piero Basilone, ed il componente dell’Authority per la protezione dei dati personali, Agostino Ghiglia, che hanno approfondito, nell’insieme, il tema della videosorveglianza sotto molteplici aspetti relativi alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, nonché alle problematiche, anche a rilevanza penale, connesse alla garanzia della riservatezza e della corretta gestione dei dati personali.

In particolare, dopo un breve indirizzo di saluto delle autorità, il Prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, nella sua prolusione, “ha sottolineato l’importanza della videosorveglianza integrata come tecnologia a supporto e non sostitutiva delle Forze di Polizia statali e locali nell’assolvimento degli ordinari compiti di polizia di prevenzione finalizzata al controllo del territorio”.

Il Prefetto ha altresì osservato come “la prudente implementazione degli apparati, sovente cofinanziati dal Ministero dell’Interno per il tramite delle Prefetture, non può prescindere dalla dettagliata conoscenza della normativa vigente, che disciplina sia la corretta installazione dei dispositivi sia il loro impiego a tutela della collettività”.

In tale quadro, affrontando anche tematiche afferenti al settore della cybersicurezza, il Prefetto ha infine osservato che “è sempre più necessario avere altresì riguardo alle opportune misure preordinate a prevenire indebite intrusioni informatiche nei sistemi”.

La materia assume ancor più rilevanza in un momento storico in cui il territorio di questa provincia è direttamente coinvolto nella complessa macchina organizzativa delle XXV Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, le cui esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica sarà fondamentale garantire, secondo legge, anche tramite questi sistemi tecnologici di supporto all’azione sul territorio delle forze dell’ordine.