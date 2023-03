Viaggiare in Calabria coi bambini

venerdì, 31 marzo 2023

Avete già pensato alle prossime vacanze estive? Se non avete ancora deciso dove andare, potreste scegliere come meta la Calabria.

Villaggi in Calabria sul mare

La Calabria è una regione del Sud Italia, meta di tanti vacanzieri, sia italiani che provenienti dall’estero, che vengono qui in estate per le sue spiagge e il suo mare.

Con i suoi 780 km di coste, offre infatti tantissime belle località di mare, tra quelle con spiagge sabbiose e quelle con rocce e ciottoli, tutte però bagnate da acque cristalline di tutte le sfumature di azzurro.

In queste località possiamo trovare villaggi nelle più belle zone della Calabria, distinguendo tra località della Calabria ionica e quelle della Calabria tirrenica.

Nella prima le spiagge più note dove passare le vacanze anche con i bambini in villaggi in Calabria sul mare sono:

Soverato, una città antica con spiagge tra le più frequentate della Calabria di sabbia bianchissima.

Santa Caterina, altra località della Calabria per bambini, dalla spiaggia sabbiosa con ciottoli.

Torre Melissa è un ‘altra zona che offre spiaggia con sabbia chiara e che degrada lentamente nel mare, quindi con fondali adatti anche al bagno dei più piccoli.

Nella seconda invece le più famose località sono Tropea, nota località sul Tirreno, di sabbia bianca, con mare cristallino e paesaggi meravigliosi.

Ancora la spiaggia di Praia a mare è fatta di sabbia e piccoli ciottoli, mare blu con fondali che degradano dolcemente nel mare.

Nicotera, con ampie spiagge di sabbia bianca e finissima e mare trasparente.

Miglior villaggio in Calabria per bambini

Se viaggiate con i bambini e tutta la famiglia, in questa regione troverete di certo tanti villaggi nelle più belle zone della Calabria, con servizi ad hoc per famiglie.

Il miglior villaggio in Calabria per bambini è quello che offre servizi per pi più piccini, come noleggio passeggino, biberoneria, ristorante con menu anche per le esigenze dei più piccoli, ma non solo, anche quello che offre una animazione suddivisa per fasce di età, a partire dai 3 anni fino ai 18.

Infatti anche i più grandicelli, gli adolescenti e i ragazzi hanno bisogno di trovare attività che possano intrattenerli e che gli permettano di fare nuove amicizie.

Oltre alle tante attività potranno anche usufruire dei campi da basket, da tennis, da calcetto, piscine, e poi ginnastica sulla spiaggia, corsi di canoa, di surf, di paddle up e sport acquatici.

Grazie alla bellissima animazione adatta per la loro età quindi tutti quanti potranno divertirsi e trascorrere vacanze superlative nei villaggi turistici.

Villaggi in Calabria all inclusive family

I villaggi nelle più belle zone della Calabria offrono la formula all inclusive, ovvero tutto compreso, senza sorprese alla fine.

Si tratta di una formula molto gettonata al giorno d’oggi, che prevede un pacchetto di vacanza comprensivo di soggiorno, con pensione completa, bar, piscina, posto spiaggia e tutti i servizi del villaggio.

Chi viaggi con bambini e famiglia può optare per i villaggi in Calabria all inclusive family, con tanti servizi specifici per le famiglie, in modo da fare trascorre sia a grandi che piccini una bellissima vacanza sulle coste calabresi.