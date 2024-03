Via Crucis dei giovani con il vescovo Tisi per le vie di Trento

giovedì, 21 marzo 2024

Trento – A Trento si rinnova domani, venerdì 22 marzo, tradizionale Via Crucis che anticipa la Settimana Santa. La proposta, aperta a tutti, è dei gruppi di pastorale giovanile della città.

Partenza alle 20:30 dalla chiesa del Santissimo e arrivo in Duomo. Guida la processione per le vie del centro storico l’arcivescovo Lauro Tisi. Lungo il cammino saranno riproposti i testi della Via Crucis della GMG di Lisbona, la scorsa estate, a cui hanno preso parte anche trecento giovani trentini, insieme allo monsignor Tisi.

Nell’evento portoghese, le stazioni che scandiscono l’avvicinamento di Gesù alla croce furono guidate dal Papa e accompagnate anche da musiche, balli ed effetti scenografici di grande impatto. Nella versione trentina di domani saranno riproposti alcuni canti dello stesso repertorio, che si alterneranno alle riflessioni dei giovani. In caso di pioggia, la Via Crucis si terrà all’interno della chiesa del Santissimo.

L’iniziativa cittadina segue di pochi giorni la significativa e partecipata Via Crucis da Sanzeno a San Romedio, in ricordo delle vittime di mafia.