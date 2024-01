Vezza d’Oglio: prima escursione alla scoperta della Val Paghera

sabato, 20 gennaio 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – Scattano le escursioni con ramponi, accompagnati da guida alpina per scoprire le bellezze della Val Paghera con le sue maestose cascate di ghiaccio e ammirare il lago Aviolo in veste invernale, per vivere un’esperienza indimenticabile (nella foto @ Stefano Braglia).

Il programma allestito dalla Pro loco di Vezza d’Oglio è articolato su cinque uscite, sempre di sabato: oggi, 20 gennaio, il 10 e 17 febbraio, il 2 e 9 marzo.

Nel dettaglio l’escursione: ore 8:30 ritrovo in Piazza 4 Luglio (presso la Pro loco), ritiro materiale, briefing con la guida e partenza verso la Val Paghera (con mezzi propri); ore 9:15 arrivo al parcheggio (Via Pornina) e partenza (con fuoristrada o motoslitta a cura dell’Organizzazione) fino al Rifugio “Alla Cascata” ed inizio escursione; alle 12:30 arrivo al lago Aviolo e spuntino al sacco. Il costo 65 euro; per i tesserati Pro loco 60 euro, comprensivo di guida alpina, attrezzatura (casco, ramponi) e pranzo.